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Женщина попала под поезд в Рогачеве – СК устанавливает личность

20.11.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Следственный комитет устанавливает личность попавшей под поезд женщины, об этом сообщила пресс-службе ведомства в Telegram-канале.

© Photo : СК Беларуси
Житель Дубровенского района попал под поезд

Несчастный случай произошел в четверг, 19 ноября, на 254-м километре железнодорожной линии Витебск – Жлобин. Около 19 часов промышленный поезд наехал на женщину, которая шла по железнодорожному полотну в попутном направлении. На звуковые сигналы, которые подавал машинист, она не реагировала.

В результате женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована. В настоящий момент следователи работают над установлением ее личности. 

Сообщаются приметы пострадавшей: на вид женщине 50-55 лет, рост 160-165 сантиметров. Телосложение среднее, волосы короткие светлые. Была одета в камуфляжную куртка, белую шапку, на ногах - фиолетовые полимерные полуботинки.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о личности женщины, просят сообщить по телефону 8 023 392-10-35 или обратиться в ближайшее отделение милиции.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Инцидент произошел накануне вечером, пострадавшая с тяжелыми травмами была направлена в медицинское учреждение.
 
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