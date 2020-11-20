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Женщина попала под поезд в Рогачеве – СК устанавливает личность
20.11.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Следственный комитет устанавливает личность попавшей под поезд женщины, об этом сообщила пресс-службе ведомства в Telegram-канале.
© Photo : СК Беларуси
Несчастный случай произошел в четверг, 19 ноября, на 254-м километре железнодорожной линии Витебск – Жлобин. Около 19 часов промышленный поезд наехал на женщину, которая шла по железнодорожному полотну в попутном направлении. На звуковые сигналы, которые подавал машинист, она не реагировала.
В результате женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована. В настоящий момент следователи работают над установлением ее личности.
Сообщаются приметы пострадавшей: на вид женщине 50-55 лет, рост 160-165 сантиметров. Телосложение среднее, волосы короткие светлые. Была одета в камуфляжную куртка, белую шапку, на ногах - фиолетовые полимерные полуботинки.
Тех, кто располагает какой-либо информацией о личности женщины, просят сообщить по телефону 8 023 392-10-35 или обратиться в ближайшее отделение милиции.
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Инцидент произошел накануне вечером, пострадавшая с тяжелыми травмами была направлена в медицинское учреждение.
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