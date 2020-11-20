Милиционеры задержали администратора нескольких Telegram-каналов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя - Sputnik. Милиционеры задержали 33-летнюю неработающую минчанку, которая является администратором нескольких Telegram-каналов, сообщила в пятницу официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Минчанка администрировала каналы "Мая Краiна Беларусь", "Беларусь 24", "Баста", "Беларусь Головного Мозга" и "Элехтарат". Сотрудники МВД установили, что женщина управляла еще пабликом "Европейская Беларусь" и активно сопровождала его в соцсетях. За это ежемесячно получала около 600 белорусских рублей от основного координатора одноименной кампании.

"Участники этих ресурсов выдвигают политические требования, призывают к забастовкам и остановке производства на госпредприятиях, а также - протестовать и оказывать сопротивление милиционерам. В чатах публикуются оскорбления и угрозы в адрес правоохранителей и распространяется информация, направленная на дестабилизацию обстановки в обществе", - сообщила Чемоданова.

По ее словам, сотрудники МВД во время обыска квартиры женщины изъяли шесть мобильных телефонов, ноутбук, винчестер, флэш-накопитель, 700 евро, банковскую платежную карточку и протестную атрибутику.

Женщину признали подозреваемой по ранее возбужденному уголовному делу об организации и участии в массовых беспорядках. Она активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

МВД продолжает искать модераторов и администраторов радикальных Telegram-каналов.