Оскорбили командира ОМОНа Балабу: назначена дата суда

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя - Sputnik. Суд Фрунзенского района Минска 25 ноября начнет рассмотрение уголовного дела об оскорблении полковника милиции, обвиняемым по данному делу проходит минский студент, сообщили в суде.

Вечером 26 сентября сотрудники Фрунзенского РУВД Минска задержали троих студентов (18 и 19 лет) по подозрению в нанесении ряда оскорбительных надписей на объявлениях, расклеенных возле подъезда дома, где проживает командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба.

"Первое судебное заседание по уголовному делу об оскорблении представителя власти начнется 25 ноября в 11:00", - сообщили Sputnik в пятницу в суде Фрунзенского района Минска.

В качестве обвиняемого по делу проходит один студент.

Как следует из материалов, юноша обвиняется в том, что на информационном стенде подъезда по улице Скрипникова в Минске сделал ряд надписей, содержащих негативную оценку полковника милиции, отметили в суде. Своими действиями он публично оскорбил сотрудника ОВД, причинил ущерб чести и достоинству, уронил авторитет сотрудника в глазах окружающих, подорвал престиж управленческой деятельности в государстве, осуществляемой сотрудниками ОВД.

Минская милиция в конце сентября опубликовала оперативное видео, где начальник минского ОМОНа Балаба беседует со студентами, написавшими оскорбительные объявления возле его дома.

Со слов молодых людей, они решили здесь "потусоваться", узнав из интернета, что машина и фасад многоквартирного дома милиционера разрисованы угрожающими и оскорбительными надписями, они захотели внести свой "вклад".

На оперативном видео запечатлен момент разговора командира ОМОНа Балабы со студентами, который возмущен тем, что они называют его "убийцей".

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