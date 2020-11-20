Акт терроризма: переквалифицировано дело о поджоге милицейского авто в Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед дал распоряжение переквалифицировать уголовное дело о поджоге автомобиля гродненского милиционера, сообщили в прокуратуре области.

По факту повреждения ночью 20 ноября четырех машин, расположенных на неохраняемой стоянке на улице Великая Ольшанка в Гродно, территориальный отдел СК возбудил уголовное дело.

"Принимая во внимание наличие признаков акта терроризма действия неустановленных лиц по указанию генерального прокурора переквалифицированы на часть первую статьи 289 Уголовного кодекса" – сообщили Sputnik в пятницу в областной прокуратуре

Для дальнейшего расследования дело направлено в управление КГБ по Гродненской области.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на УВД, был поврежден автомобиль сотрудника милиции, которого ранее оппозиционные ресурсы внесли в "черные списки". Следователями было дело за умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом.

В пятницу в ходе осмотра места происшествия возле автомобиля Skoda Octavia, принадлежащего сотруднику УВД Гродненского облисполкома, обнаружены следы горения. Было установлено, что повреждения передней части машины возникли в результате взрыва.

Терроризм

Около месяца назад в Беларуси впервые после теракта в метро в 2011 году начали возбуждать уголовные дела за преступления террористической направленности. После того как неизвестные "коктейлем Молотова" подожгли здание Госавтоинспекции в Мозыре, генпрокуратура заявила, что ряд дел, возбужденных за злостное хулиганство, будут переквалифицированы на дела террористической направленности.

"Коктейль Молотова" попал в Беларуси под экстремистский состав преступления около пяти лет назад, соответствующий закон инициировал КГБ.

Уличные акции начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа. По данным силовиков, в октябре протесты стали принимать "радикальную направленность": были зафиксированы случаи поджогов, нападений на милиционеров, здания милиции, прокуратуры.

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