ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Акт терроризма: переквалифицировано дело о поджоге милицейского авто в Гродно

20.11.2020 17:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед дал распоряжение переквалифицировать уголовное дело о поджоге автомобиля гродненского милиционера, сообщили в прокуратуре области.

© Sputnik / Виктор Толочко
Впервые после теракта в метро в Беларуси начали возбуждать дела за терроризм

По факту повреждения ночью 20 ноября четырех машин, расположенных на неохраняемой стоянке на улице Великая Ольшанка в Гродно, территориальный отдел СК возбудил уголовное дело.

"Принимая во внимание наличие признаков акта терроризма действия неустановленных лиц по указанию генерального прокурора переквалифицированы на часть первую статьи 289 Уголовного кодекса" – сообщили Sputnik в пятницу в областной прокуратуре

Для дальнейшего расследования дело направлено в управление КГБ по Гродненской области.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на УВД, был поврежден автомобиль сотрудника милиции, которого ранее оппозиционные ресурсы внесли в "черные списки". Следователями было дело за умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом.

В пятницу в ходе осмотра места происшествия возле автомобиля Skoda Octavia, принадлежащего сотруднику УВД Гродненского облисполкома, обнаружены следы горения. Было установлено, что повреждения передней части машины возникли в результате взрыва.

Терроризм

Около месяца назад в Беларуси впервые после теракта в метро в 2011 году начали возбуждать уголовные дела за преступления террористической направленности. После того как неизвестные "коктейлем Молотова" подожгли здание Госавтоинспекции в Мозыре, генпрокуратура заявила, что ряд дел, возбужденных за злостное хулиганство, будут переквалифицированы на дела террористической направленности.

"Коктейль Молотова" попал в Беларуси под экстремистский состав преступления около пяти лет назад, соответствующий закон инициировал КГБ.

Уличные акции начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа. По данным силовиков, в октябре протесты стали принимать "радикальную направленность": были зафиксированы случаи поджогов, нападений на милиционеров, здания милиции, прокуратуры.

Читайте также:

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для дальнейшего расследования уголовное дело из УСК направлено в управление КГБ по Гродненской области.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В минской школе №61 массовое отравление?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

19.11.2020
Mir24.TV Belarus
20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика