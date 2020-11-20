В минской школе №61 массовое отравление?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Мамы и папы рассказывают, что у их детей, учеников столичной школы №61, отравление: на обед была шаурма.

Возле школы стояли сразу несколько машин скорой помощи, на скамейках сидели учащиеся, которых рвало. Оказалось, в столовой им давали шаурму.

В родительских чатах быстро подхватили новость, мамы стали рассказывать, что и в других школах Минска сегодня кормили детей тем же блюдом, но все обошлось.

В школе №61 сообщили, что директора Ирины Цубиковой на месте нет – "она очень занята". В Комитете по здравоохранению Мингорисполкома рассказали, что информация по фактам отравления школьников уточняется, на месте работает Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

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