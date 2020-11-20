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Сельчанин с ножом напал на трех милиционеров в Дятловском районе

20.11.2020 18:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Дятловского района, который угрожал ножом трем милиционерам, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

© Photo : УВД Гродно
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Инцидент произошел в деревне Савичи: правоохранители проводили осмотр дома, где 66-летний мужчина живет с сыном, который накануне был задержан за участие в несанкционированной акции.

"Изначально все проходило спокойно, однако в какой-то момент пенсионер стал вести себя агрессивно, сначала пытался открыть газ в кухне, а позже взял в руки нож и, размахивая им, направился в сторону сотрудников милиции", – сказали в управлении.

Там также отметили, что милиционеры обезвредили сельчанина и травм не получили.

Против мужчины возбудили дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов (ст. 364 Уголовного кодекса Беларуси). Сельчанину в качестве наказания грозит до шести лет лишения свободы.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Жителю деревни в качестве наказания за совершенное преступление грозит до шести лет лишения свободы.
 
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