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Массовое отравление в школе № 61: за медпомощью обратились 280 школьников

20.11.2020 19:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. В детскую инфекционную больницу Минска поступили 17 учеников средней школы № 61, одного ребенка после осмотра медиков родители забрали домой, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

© Sputnik / Евгений Биятов
Отравлением детей в минской школе занялись следователи

"Дети, поступающие в детскую инфекционную больницу, осмотрены специалистами больницы, совместно со специалистами кафедр детских инфекционных болезней БГМУ и БелМАПО", – рассказали в ведомстве.

По информации Минздрава, по состоянию на 18:45 пятницы в детскую инфекционную больницу госпитализированы 16 учеников школы № 61.

Там также сообщили, что ситуация находится на контроле председателя Совета Республики Натальи Кочановой, вице-премьера Игоря Петришенко, и. о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и мэра Минска Владимира Кухарева. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего.

В свою очередь в Мингорисполкоме сообщили, что госпитализированы восемь учеников. Всего же за медицинской помощью обратились около 280 детей, в основном учащихся 5–9 классов.

"Госпитализация понадобилась восьмерым школьникам. Их состояние стабильное, жизни ничего не угрожает. Источник возможного заражения устанавливают в ходе эпидемиологического расследования врачи Минского городского центра гигиены", – рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

Специалисты городской санслужбы проинформировали, что видимых нарушений в работе пищеблока школы не выявлено. Были взяты пробы для лабораторных исследований, предварительные результаты будут готовы в субботу 21 ноября.

В настоящее время в школе находятся представители МЧС, врачи-эпидемиологи, сотрудники Следственного комитета.

Возбуждено дело

По факту произошедшего в школе № 61 уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 336 УК – нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей.

"Следственно-оперативной группой опрашиваются работники и ученики, проводятся первоначальные следственные действия. Изъяты ингредиенты, из которых готовилось блюдо, изучаются накладные поставщиков продуктов и технологическая документация", – сказали в Следственном комитете.

Там также отметили, что для выяснения обстоятельств ЧП в школе назначены экспертизы, их будут проводить специалисты ГКСЭ.

Напомним, что в пятницу 20 ноября стали поступать сообщения от обеспокоенных родителей о массовом отравлении учащихся в минской школе № 61. Возле учебного заведения было замечено много машин скорой помощи, детей рвало прямо в школьных коридорах и медпункте. Известно, что на обед школьникам в столовой давали шаурму.

 
Теги: Минск
 
 
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Минздрав сообщил, что в Минскую инфекционную больницу по состоянию на 18:45 госпитализированы 16 учеников.
 
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Отравлением детей в минской школе занялись следователи
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