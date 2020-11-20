Отравлением детей в минской школе занялись следователи

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Следственно-оперативная группа работает в минской школе № 61, где произошло массовое отравление учеников, сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

Информация о ЧП появилась днем 20 ноября в родительских чатах учреждения образования, находящегося в Первомайском районе: граждане сообщили, что дети почувствовали серьезное недомогание после обеда, на который некоторым классам давали шаурму. Всего за медицинской помощью обратились более 200 учеников.

"Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, его обстоятельства уточняются", – сказал Кабакович.

По его словам, более детальную информацию по данному факту СК опубликует позже, когда картина произошедшего в школе прояснится.

Sputnik пока не удалось получить комментарии относительно случившегося у Министерства образования и Министерстве здравоохранения.

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