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Отравлением детей в минской школе занялись следователи
20.11.2020 19:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Следственно-оперативная группа работает в минской школе № 61, где произошло массовое отравление учеников, сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.
Информация о ЧП появилась днем 20 ноября в родительских чатах учреждения образования, находящегося в Первомайском районе: граждане сообщили, что дети
"Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, его обстоятельства уточняются", – сказал Кабакович.
По его словам, более детальную информацию по данному факту СК опубликует позже, когда картина произошедшего в школе прояснится.
Sputnik пока не удалось получить комментарии относительно случившегося у Министерства образования и Министерстве здравоохранения.
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Министерства здравоохранения и образования пока никак не комментируют произошедшее в столичном учебном заведении.
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