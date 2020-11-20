ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отравлением детей в минской школе занялись следователи

20.11.2020 19:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Следственно-оперативная группа работает в минской школе № 61, где произошло массовое отравление учеников, сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

© CC BY-SA 2.0 / stu_spivack / shawarma
В минской школе №61 массовое отравление?

Информация о ЧП появилась днем 20 ноября в родительских чатах учреждения образования, находящегося в Первомайском районе: граждане сообщили, что дети почувствовали серьезное недомогание после обеда, на который некоторым классам давали шаурму. Всего за медицинской помощью обратились более 200 учеников.

"Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, его обстоятельства уточняются", – сказал Кабакович.

По его словам, более детальную информацию по данному факту СК опубликует позже, когда картина произошедшего в школе прояснится.

Sputnik пока не удалось получить комментарии относительно случившегося у Министерства образования и Министерстве здравоохранения.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерства здравоохранения и образования пока никак не комментируют произошедшее в столичном учебном заведении.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Сельчанин с ножом напал на трех милиционеров в Дятловском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

19.11.2020
Mir24.TV Belarus
20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика