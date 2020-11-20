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Число госпитализированных учеников школы № 61 увеличилось до 18
21.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Количество госпитализированных после массового отравления учеников школы № 61 Минска увеличилось до 18, сообщили в пресс-службе Министерство здравоохранения Беларуси.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Ранее Минздрав проинформировал, что на лечение в детскую инфекционную больницу были помещены 16 школьников.
"На 21:25 в больницу обратились 20 детей. После осмотра и консультации двоих детей родители забрали домой. Госпитализированы 18 детей", – сказали в ведомстве.
Там также уточнили, что всех пациентов осмотрели специалисты больницы и кафедр детских инфекционных болезней БелМАПО и БГМУ, в настоящее время в больнице продолжает работу консилиум врачей.
Что произошло в школе
В пятницу 20 ноября после обеда школьники массово стали
По предварительным данным, ученики школы на обед получили одно блюдо – шаурму.
По факту Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 336 УК – нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей. Специалисты устанавливают, что стало причиной отравления учащихся.
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В минской детской инфекционной больнице еще работает специально собранный после произошедшего консилиум врачей.
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