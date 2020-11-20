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Число госпитализированных учеников школы № 61 увеличилось до 18

21.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Количество госпитализированных после массового отравления учеников школы № 61 Минска увеличилось до 18, сообщили в пресс-службе Министерство здравоохранения Беларуси.

© Sputnik / Евгений Одиноков
Массовое отравление в школе № 61: за медпомощью обратились 280 школьников

Ранее Минздрав проинформировал, что на лечение в детскую инфекционную больницу были помещены 16 школьников.

"На 21:25 в больницу обратились 20 детей. После осмотра и консультации двоих детей родители забрали домой. Госпитализированы 18 детей", – сказали в ведомстве.

Там также уточнили, что всех пациентов осмотрели специалисты больницы и кафедр детских инфекционных болезней БелМАПО и БГМУ, в настоящее время в больнице продолжает работу консилиум врачей.

Что произошло в школе

В пятницу 20 ноября после обеда школьники массово стали обращаться в медпункт, детей рвало прямо в коридорах. В учебное заведение прибыли бригады скорой помощи, а затем сотрудники МЧС и следователи.

По предварительным данным, ученики школы на обед получили одно блюдо – шаурму.

По факту Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 336 УК – нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей. Специалисты устанавливают, что стало причиной отравления учащихся.

 
Теги: Минск
 
 
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В минской детской инфекционной больнице еще работает специально собранный после произошедшего консилиум врачей.
 
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