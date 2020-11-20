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Захвативший заложников в Тбилиси мужчина задержан
21.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Правоохранительные органы Тбилиси завершили спецоперацию на проспекте Церетели: вооруженный мужчина, захвативший заложников, задержан, никто из людей не пострадал, сообщил глава Патрульной полиции города Важа Сирадзе.
Вооруженный мужчина днем в пятницу 20 ноября ворвался в здание микрофинансовой организации и взял в заложники девять человек. Позже он озвучил свои требования – снизить банковские проценты, запретить в Грузии все азартные игры и уменьшить цены на лекарства.
"Мероприятие успешно завершено. В результате переговоров, длившихся несколько часов, а также оперативных мероприятий все заложники были освобождены невредимыми и вооруженный захватчик задержан", – сказал Сирадзе.
По его словам, следственные мероприятия продолжаются, по факту уже возбуждены два уголовных дела.
Уже известно имя предполагаемого преступника, это некий Леван Зурабашвили, местные СМИ не исключают, что на момент совершения преступления он был нетрезв.
Напомним, месяц назад похожее нападение произошло в Зугдиди: 21 октября вооруженный автоматом и гранатой мужчина ворвался в филиал Банка Грузии и
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На данный момент все граждане, взятые в заложники в здании микрофинансовой организации, освобождены, никто не пострадал.
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