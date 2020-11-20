ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Захвативший заложников в Тбилиси мужчина задержан

21.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Правоохранительные органы Тбилиси завершили спецоперацию на проспекте Церетели: вооруженный мужчина, захвативший заложников, задержан, никто из людей не пострадал, сообщил глава Патрульной полиции города Важа Сирадзе.

YouTube / Sputnik Georgia - все о Грузии
Мужчина захватил заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси - видео

Вооруженный мужчина днем в пятницу 20 ноября ворвался в здание микрофинансовой организации и взял в заложники девять человек. Позже он озвучил свои требования – снизить банковские проценты, запретить в Грузии все азартные игры и уменьшить цены на лекарства.

"Мероприятие успешно завершено. В результате переговоров, длившихся несколько часов, а также оперативных мероприятий все заложники были освобождены невредимыми и вооруженный захватчик задержан", – сказал Сирадзе.

По его словам, следственные мероприятия продолжаются, по факту уже возбуждены два уголовных дела.

Уже известно имя предполагаемого преступника, это некий Леван Зурабашвили, местные СМИ не исключают, что на момент совершения преступления он был нетрезв.

Напомним, месяц назад похожее нападение произошло в Зугдиди: 21 октября вооруженный автоматом и гранатой мужчина ворвался в филиал Банка Грузии и взял в заложники более 40 человек. Он требовал 500 тысяч долларов и гарантии безопасности. Получив деньги, он отпустил удерживаемых граждан и скрылся, сейчас его активно ищут.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На данный момент все граждане, взятые в заложники в здании микрофинансовой организации, освобождены, никто не пострадал.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Массовое отравление в школе № 61: за медпомощью обратились 280 школьников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика