Дом горел изнутри: пенсионерка погибла при пожаре в Жлобинском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 ноя - Sputnik. Пенсионерка 1937 года рождения погибла при пожаре дома в деревне Луки, сообщила пресс-служба МЧС в субботу.

Сообщение о происшествии поступило спасателям ночью в 04:51. Сотрудники МЧС, прибыв на место, обнаружили, что дом сильно задымлен. Его 83-летняя хозяйка жила одна и находилась на социальном обслуживании работником местного центра соцобслуживания населения.

При проведении разведки спасатели на полу, в горящей комнате под обрушившимися строительными конструкциями обнаружили обгоревшее тело женщины.

Пожар спасателям удалось локализовать и ликвидировать. Огонь уничтожил 3 квадратных метра потолочного перекрытия, 2 квадратных метра пола, повредил стены и имущество в доме.

Причина возгорания устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем. Проверку также проводят сотрудники Жлобинского отделения Следственного комитета.