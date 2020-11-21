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Дом горел изнутри: пенсионерка погибла при пожаре в Жлобинском районе
21.11.2020 13:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 ноя - Sputnik. Пенсионерка 1937 года рождения погибла при пожаре дома в деревне Луки, сообщила пресс-служба МЧС в субботу.
© Photo : МЧС РБ
Сообщение о происшествии поступило спасателям ночью в 04:51. Сотрудники МЧС, прибыв на место, обнаружили, что дом сильно задымлен. Его 83-летняя хозяйка жила одна и находилась на социальном обслуживании работником местного центра соцобслуживания населения.
При проведении разведки спасатели на полу, в горящей комнате под обрушившимися строительными конструкциями обнаружили обгоревшее тело женщины.
Пожар спасателям удалось локализовать и ликвидировать. Огонь уничтожил 3 квадратных метра потолочного перекрытия, 2 квадратных метра пола, повредил стены и имущество в доме.
Причина возгорания устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем. Проверку также проводят сотрудники Жлобинского отделения Следственного комитета.
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Когда спасатели прибыли на место вызова, дом уже горел изнутри и был сильно задымлен, спасти 83-летнюю женщину из огня не удалось
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