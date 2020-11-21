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Минздрав: девять детей остаются в "инфекционке" после отравления в школе

21.11.2020 17:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 ноя - Sputnik. Девять школьников все еще остается в минской инфекционной больнице после инцидента в столичной школе №61, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.

© Sputnik / Евгений Биятов
Отравлением детей в минской школе занялись следователи

Накануне около 280 учеников СШ №61 обратились за медпомощью из-за отравления после употребления пищи в столовой, в больницу попали 16 человек. Позже, по данным Минздрава, число госпитализированных выросло до 18. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за массового отравления детей.

"На 17:30 в детской инфекционной больнице Минска остаются на лечении девять учащихся средней школы №61. Специалисты поликлиник города держат на контроле здоровье 43 детей, в том числе и тех, которые после выписки находятся под наблюдением в домашних условиях. Состояние здоровья большинства маленьких пациентов уже не вызывает опасений", - проинформировали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что источник возможного заражения установят в ходе эпидемиологического расследования врачи Минского городского центра гигиены. "Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего", - заявили в Минздраве.

Извинения перед учениками

Тем временем, Комбинат школьного питания Минска принес извинения ученикам и их родителям.

"Комбинат школьного питания Минска приносит искренние извинения родителям и ребятам средней школы №61 в связи с произошедшей ситуацией", - сказал директор предприятия Сергей Василенко.

Он добавил, что сейчас проводится проверка по факту инцидента. "Мы выясняем причины, повлекшие ухудшение здоровья детей", - отметил Василенко.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 21 ноя - Sputnik. Девять школьников все еще остается в минской инфекционной больнице после инцидента в столичной школе №61, сообщили в пресс-службе министерства...
 
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