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Минздрав: девять детей остаются в "инфекционке" после отравления в школе
21.11.2020 17:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 ноя - Sputnik. Девять школьников все еще остается в минской инфекционной больнице после инцидента в столичной школе №61, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.
© Sputnik / Евгений Биятов
Накануне около 280 учеников СШ №61
"На 17:30 в детской инфекционной больнице Минска остаются на лечении девять учащихся средней школы №61. Специалисты поликлиник города держат на контроле здоровье 43 детей, в том числе и тех, которые после выписки находятся под наблюдением в домашних условиях. Состояние здоровья большинства маленьких пациентов уже не вызывает опасений", - проинформировали в Минздраве.
В ведомстве добавили, что источник возможного заражения установят в ходе эпидемиологического расследования врачи Минского городского центра гигиены. "Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего", - заявили в Минздраве.
Извинения перед учениками
Тем временем, Комбинат школьного питания Минска принес извинения ученикам и их родителям.
"Комбинат школьного питания Минска приносит искренние извинения родителям и ребятам средней школы №61 в связи с произошедшей ситуацией", - сказал директор предприятия Сергей Василенко.
Он добавил, что сейчас проводится проверка по факту инцидента. "Мы выясняем причины, повлекшие ухудшение здоровья детей", - отметил Василенко.
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МИНСК, 21 ноя - Sputnik. Девять школьников все еще остается в минской инфекционной больнице после инцидента в столичной школе №61, сообщили в пресс-службе министерства...
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