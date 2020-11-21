|
Пассажирский паром сел на мель у берегов Финляндии
21.11.2020 17:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 ноя - Sputnik. Пассажирский паром Viking Grace сел на мель у Аландских островов (Финляндия), сообщает финская береговая охрана.
Инцидент произошел в субботу, 21 ноября. Корабль направлялся из Стокгольма в Турку с заходом на Аландские острова.
"Viking Grace сел на мель к Мариехамна. Надежно закреплен, протечек нет. Опасности для жизни нет", - говорится в сообщении.
На борту находится 429 человек, среди которых 331 пассажир. На месте уже работают первые спасательные отряды.
Это уже второе происшествие за осень с кораблями компании Viking Line. Ранее сообщалось, что 20 сентября также у Аландских островов сел на мель корабль Viking Amorella. На борту находились 207 пассажиров и 74 члена команды. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел недалеко от порта города Мариехамина во время бури, которая в настоящий момент продолжается.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)