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Захватчик микрофинансовой организации в Тбилиси извинился за свой поступок
22.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 ноя – Sputnik. Мужчина, который захватил микрофинансовую организацию в Тбилиси и удерживал заложников, извинился и заявил, что его целью было заставить руководство позаботиться о народе, сообщает
"Кто если не они хорошо знают, что я не хотел причинить им вред. Моя единственная цель - чтобы руководство начало заботиться о людях. Это выражается в запрете азартных игр и введении строгого регулирования, которое защитит наших граждан от больших банковских кредитов и высоких процентных ставок", - говорится в письме.
Мужчина пишет, что у населения нет возможности приобретать необходимые медикаменты из-за высоких цен. Также он добавил, что и дальше продолжит бороться за идею.
Что произошло?
Вооруженный мужчина днем в пятницу, 20 ноября, ворвался в здание микрофинансовой организации и взял в заложники девять человек. Позже он озвучил свои требования – снизить банковские проценты, запретить в Грузии все азартные игры и уменьшить цены на лекарства.
После переговоров, которые длились несколько часов, и оперативных мероприятий, мужчину задержали. Заложники были освобождены, никто не пострадал.
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Мужчина сказал, что его единственная цель была – заставить руководство начать заботиться о своем народе.
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