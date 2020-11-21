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Захватчик микрофинансовой организации в Тбилиси извинился за свой поступок

22.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 ноя – Sputnik. Мужчина, который захватил микрофинансовую организацию в Тбилиси и удерживал заложников, извинился и заявил, что его целью было заставить руководство позаботиться о народе, сообщает Sputnik Грузия.

"Кто если не они хорошо знают, что я не хотел причинить им вред. Моя единственная цель - чтобы руководство начало заботиться о людях. Это выражается в запрете азартных игр и введении строгого регулирования, которое защитит наших граждан от больших банковских кредитов и высоких процентных ставок", - говорится в письме.

Мужчина пишет, что у населения нет возможности приобретать необходимые медикаменты из-за высоких цен. Также он добавил, что и дальше продолжит бороться за идею.

Что произошло?

Вооруженный мужчина днем в пятницу, 20 ноября, ворвался в здание микрофинансовой организации и взял в заложники девять человек. Позже он озвучил свои требования – снизить банковские проценты, запретить в Грузии все азартные игры и уменьшить цены на лекарства.

После переговоров, которые длились несколько часов, и оперативных мероприятий, мужчину задержали. Заложники были освобождены, никто не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина сказал, что его единственная цель была – заставить руководство начать заботиться о своем народе.
 
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