Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 ноя – Sputnik. Командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба рассказал о сгоревшем родовом доме под Молодечно и протестах, управляемых из-за рубежа.

"Самое паскудное — когда в экстремистских чатах призывали устраивать теракты в детсадах и школах, в которые ходят наши дети. Мол, чтобы мы были посговорчивее. Я так скажу: это было бы последнее, что они устроили бы в своей жизни", - цитирует Балабу издание "СБ. Беларусь сегодня" .

Командир столичного ОМОНа сказал, что каждый день подразделение доказывает: оно боеспособное, востребованное и готово выполнять поставленные задачи.

"Какому нарушителю понравятся подобного рода структуры? Таково их предназначение: малой кровью сделать так, чтобы в обществе были спокойствие и порядок", - добавил он.

Протесты управляются из-за границы

Командир минского ОМОНа уверен, "протесты управляются из-за границы и не видит этого только слепой", но устроители беспорядков "сломали зубы о Беларусь" еще в первые дни.

"Хотели одним броском пойти в дамки, но не смогли, благодаря слаженной работе всех подразделений. Не удалось одним броском — задействовали другие пункты плана: остановить предприятия, уничтожить экономику, влиять на врачей, студентов, всячески подогревать протестную массу", - сказал Балаба.

Сгоревший родовой дом в Городилово

Командир минского ОМОНа не обошел тему и сгоревшего родового дома .

"Для семьи он был как память о бабушке. Когда ее не стало, мы все оставили так, как было при ней — на том же месте ее швейная машинка, иконка, так же застелены кровати. Я там родился, вырос. В школу ходил, оттуда и в армию призвался. А потом — съездишь на могилку, цветы принесешь", - вспоминает он. Балаба признался, что после поджога дома был в Городилово лишь раз. "Больно, конечно. Но ничего, переживем", - резюмировал он.

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