ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Балаба назвал "самый паскудный" способ травли силовиков

22.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 ноя – Sputnik. Командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба рассказал о сгоревшем родовом доме под Молодечно и протестах, управляемых из-за рубежа.

© Sputnik / Виктор Толочко
Оскорбили командира ОМОНа Балабу: назначена дата суда

"Самое паскудное — когда в экстремистских чатах призывали устраивать теракты в детсадах и школах, в которые ходят наши дети. Мол, чтобы мы были посговорчивее. Я так скажу: это было бы последнее, что они устроили бы в своей жизни", - цитирует Балабу издание "СБ. Беларусь сегодня"

Командир столичного ОМОНа сказал, что каждый день подразделение доказывает: оно боеспособное, востребованное и готово выполнять поставленные задачи.

"Какому нарушителю понравятся подобного рода структуры? Таково их предназначение: малой кровью сделать так, чтобы в обществе были спокойствие и порядок", - добавил он.

Протесты управляются из-за границы

Командир минского ОМОНа уверен, "протесты управляются из-за границы и не видит этого только слепой", но устроители беспорядков "сломали зубы о Беларусь" еще в первые дни.

"Хотели одним броском пойти в дамки, но не смогли, благодаря слаженной работе всех подразделений. Не удалось одним броском — задействовали другие пункты плана: остановить предприятия, уничтожить экономику, влиять на врачей, студентов, всячески подогревать протестную массу", - сказал Балаба.

Сгоревший родовой дом в Городилово

Командир минского ОМОНа не обошел тему и сгоревшего родового дома.

© Photo : МВД Беларуси
Воспринял болезненно: командир минского ОМОНа о пожаре в семейном доме

"Для семьи он был как память о бабушке. Когда ее не стало, мы все оставили так, как было при ней — на том же месте ее швейная машинка, иконка, так же застелены кровати.  Я там родился, вырос. В школу ходил, оттуда и в армию призвался. А потом — съездишь на могилку, цветы принесешь", - вспоминает он. Балаба признался, что после поджога дома был в Городилово лишь раз. "Больно, конечно. Но ничего, переживем", - резюмировал он.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Командир столичного ОМОНа уверен, "протесты управляются из-за границы", но их устроители "сломали зубы о Беларусь" еще в первые дни.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Минздрав: девять детей остаются в "инфекционке" после отравления в школе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

21.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика