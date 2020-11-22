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В Минске горела квартира - соседей пришлось эвакуировать
22.11.2020 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 ноя - Sputnik. Пожар случился в ночь с субботы на воскресенье в доме №36 на улице М. Танка, сообщили в МЧС.
© Photo : МЧС Беларуси
Сообщение о возгорании спасатели получили в 3:38. Приехавшая на место бригада спасла хозяйку квартиры, женщину госпитализировали с ожогами первой и второй степени, а также отравлением продуктами горения.
Из соседних квартир эвакуировали 10 человек. Огнем повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира.
Причину пожара устанавливают.
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Хозяйку квартиры госпитализировали с ожогами первой и второй степени и отравлением продуктами горения.
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