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В Минске горела квартира - соседей пришлось эвакуировать

22.11.2020 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 ноя - Sputnik. Пожар случился в ночь с субботы на воскресенье в доме №36 на улице М. Танка, сообщили в МЧС.

© Photo : МЧС Беларуси
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Сообщение о возгорании спасатели получили в 3:38. Приехавшая на место бригада спасла хозяйку квартиры, женщину госпитализировали с ожогами первой и второй степени, а также отравлением продуктами горения.

Из соседних квартир эвакуировали 10 человек. Огнем повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира.

Причину пожара устанавливают.

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Теги: Минск
 
 
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Хозяйку квартиры госпитализировали с ожогами первой и второй степени и отравлением продуктами горения.
 
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