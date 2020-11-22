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Драка со стрельбой в Санкт-Петербурге: задержано шесть человек

22.11.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 ноя - Sputnik. После конфликта со стрельбой, который случился в Выборгском районе Санкт-Петербурга, в отдел полиции были доставлены шесть человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Мужчина стрелял из автомата на набережной в Петербурге

Как уточнили в пресс-службе, инцидент случился вечером в субботу, 21 ноября, во дворе на проспекте Тореза. Камеры наблюдения зафиксировали выяснение отношений двумя компаниями мужчин, запись была опубликована в соцсетях. Все началось с драки, которая затем переросла в стрельбу. В результате инцидента никто не пострадал.

У участников конфликта были изъяты газовый и травматический пистолеты, на них составлены административные протоколы по 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 
Теги: Минск
 
 
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Камеры наблюдения зафиксировали конфликт между двумя компаниями мужчин, запись была опубликована в соцсетях.
 
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