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Драка со стрельбой в Санкт-Петербурге: задержано шесть человек
22.11.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 ноя - Sputnik. После конфликта со стрельбой, который случился в Выборгском районе Санкт-Петербурга, в отдел полиции были доставлены шесть человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Как уточнили в пресс-службе, инцидент случился вечером в субботу, 21 ноября, во дворе на проспекте Тореза. Камеры наблюдения зафиксировали выяснение отношений двумя компаниями мужчин, запись была опубликована в соцсетях. Все началось с драки, которая затем переросла в стрельбу. В результате инцидента никто не пострадал.
У участников конфликта были изъяты газовый и травматический пистолеты, на них составлены административные протоколы по 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Камеры наблюдения зафиксировали конфликт между двумя компаниями мужчин, запись была опубликована в соцсетях.
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