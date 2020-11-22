В Минске сообщают о применении спецсредств. Что говорит МВД

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 ноя – Sputnik. В милиции не сообщают, были ли применены спецсредства, обобщенную информацию предоставят позже.

"Вся информация по применению спецсредствам будет обобщена по окончанию мероприятий, направленных на обеспечение охраны правопорядка", – сообщила Sputnik пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

В Минске проходят традиционные воскресные марши. Закрыт ряд станций метро, ограничена работа мобильного интернета.

В этот раз акции протеста несколько поменяли свой формат: протестующие начинали собираться в своих дворах, затем передвигались к более крупным точкам сбора, чтобы затем слиться в более крупные колонны.

Сообщается также о задержаниях в разных районах города. Звуки. похожие на взрывы и выстрелы, были слышны в районах Масюковщина, Каменная Горка, на проспекте Газеты "Правда" и в других местах Минска.