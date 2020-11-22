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МВД: число участников протестных акций снижается
22.11.2020 17:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 ноя – Sputnik. Правоохранительные органы подтвердили, что на несанкционированных акциях протеста в воскресенье 22 ноября применялись спецсредства и были задержанные.
Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова отметила, что число участников несанкционированных массовых мероприятий постепенно снижается.
"При задержании лиц, которые нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление сотрудникам милиции, были применены в Минске, в частности, спецсредства", – рассказала она.
Новый формат
Несанкционированные акции прошли в воскресенье 22 ноября в Минске и других городах Беларуси.
Формат традиционных несанкционированных акций немного поменяли: начало назначили на 12:00 часов. Сначала люди должны были собраться в своих дворах, встретиться с соседями и следовать к ближайшей точке сбора, которые определили в каждом районе – всего несколько десятков. Дальше демонстранты должны были объединиться в более крупные колонны, чтобы проследовать к центральным улицам города. По планам, такая тактика должна была помещать силовикам разогнать протестующих.
Усиленные меры
С утра в городе начались проблемы с интернетом, а ближе к 12:00 были
© Photo : Вадим Рожков / Минский метрополитен
По воскресенья в Минске традиционно усиливают меры безопасности: в центре города были оцеплены центральные площади, стянута спецтехника. В разных частях города ближе к полудню сообщали о задержаниях.
В социальных сетях люди активно делились видео с мест событий и рассказывали о применении спецсредств. Выстрелы, дым и характерные хлопки были в Масюковщине, возле метро Каменная Горка, на проспекте Газеты "Правда" и других районах.
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Министерство внутренних дел подтвердило применение спецсредств и задержания на акциях протестов в Минске.
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