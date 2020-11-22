Брестчанин пытался обокрасть бус, в котором затаились бойцы ОМОН

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 ноя – Sputnik. Житель Бреста был задержан за попытку кражи из служебного микроавтобуса с бойцами ОМОН, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Курьезный случай в областном центре произошел с ранее судимым гражданином: мужчина, который освободился из тюрьмы, решил снова начать промышлять мелкими кражами. В один из вечеров он вышел "на дело".

"Прохаживаясь у припаркованных на улице машин, брестчанин стал проверять надежность их замков. После нескольких неудачных попыток ему повезло: один из автомобилей оказался незапертым", – сказали в управлении.

Там также уточнили, что из салона BMW он похитил очки, FM-модулятор и флешку. Следующие несколько машин оказались запертыми, а затем мужчина увидел микроавтобус, подошел к нему и дернул за ручку. Дверь открылась, однако внутри он увидел бойцов ОМОН.

"Мужчина не растерялся и сказал присутствующим, будто он ошибся автомобилем", – сообщили в УВД.

Брестчанин вызвал у правоохранителей подозрение, был задержан и доставлен в Ленинский РОВД. У него обнаружили похищенные вещи, которые потом вернули хозяйке BMW.