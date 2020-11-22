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ГУВД: на акциях в Минске задержаны более 200 человек

22.11.2020 19:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 ноя – Sputnik. Более 200 человек задержаны в Минске за участие в несанкционированных акциях протеста в Минске в это воскресенье, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

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"Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны", – сообщили в ведомстве.

По данным ГУВД Мингорисполкома, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске задержаны более 200 граждан, в отношении них проводится проверка в рамках законодательства.

© Sputnik / Виктор Толочко
Задержание граждан в Минске

С 12:00 до 13:00 протестующие собирались у себя во дворах, чтобы затем направиться в сторону центральных улиц города. Как сообщают в ГУВД, они обозначили себя "незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы", выходили на дорогу и блокировали движение. В частности, в районе Каменная горка, улиц Калиновского, Голубева и других районах Минска сотрудники милиции вытесняли собравшихся с проезжей части. Кроме того, в очередной раз правоохранители отметили и присутствие на акциях малолетних детей, что небезопасно.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Отдельные участники демонстрировали крайнее неуважение к сотрудникам правопорядка, использовали нецензурную лексику и жесты, некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения", – сказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники ОМОН во время разгона уличных акций

В Минске в воскресенье 22 ноября прошли традиционные акции протеста. Их формат немного поменяли: минчанам предложили собраться не на главных улицах, как это было обычно, а начинать шествия со дворов и районов, чтобы потом объединиться в большие колонны. По планам, такая тактика должна была помещать силовикам разогнать протестующих.

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Теги: Минск
 
 
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Милиция проводит проверку в отношении более 200 граждан, задержанных во время акций протеста в Минске.
 
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