ГУВД: на акциях в Минске задержаны более 200 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 ноя – Sputnik. Более 200 человек задержаны в Минске за участие в несанкционированных акциях протеста в Минске в это воскресенье, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

"Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны", – сообщили в ведомстве.

По данным ГУВД Мингорисполкома, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске задержаны более 200 граждан, в отношении них проводится проверка в рамках законодательства.

© Sputnik / Виктор Толочко Задержание граждан в Минске

С 12:00 до 13:00 протестующие собирались у себя во дворах, чтобы затем направиться в сторону центральных улиц города. Как сообщают в ГУВД, они обозначили себя "незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы", выходили на дорогу и блокировали движение. В частности, в районе Каменная горка, улиц Калиновского, Голубева и других районах Минска сотрудники милиции вытесняли собравшихся с проезжей части. Кроме того, в очередной раз правоохранители отметили и присутствие на акциях малолетних детей, что небезопасно.

© Sputnik / Виктор Толочко Спецтехника в столице

"Отдельные участники демонстрировали крайнее неуважение к сотрудникам правопорядка, использовали нецензурную лексику и жесты, некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения", – сказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

© Sputnik / Виктор Толочко Сотрудники ОМОН во время разгона уличных акций

В Минске в воскресенье 22 ноября прошли традиционные акции протеста. Их формат немного поменяли: минчанам предложили собраться не на главных улицах, как это было обычно, а начинать шествия со дворов и районов, чтобы потом объединиться в большие колонны. По планам, такая тактика должна была помещать силовикам разогнать протестующих.

Читайте также: