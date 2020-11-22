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Машина ГАИ сбила двух человек на переходе в Минске
23.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 ноя – Sputnik. Автомобиль Госавтоинспекции сбил двух граждан на пешеходном переходе в Минске, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.
Авария произошла около 16:10 в воскресенье 22 ноября на улице Матросова белорусской столицы.
"Экипаж столичной Госавтоинспекции с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом сопровождал колонну техники и вблизи дома номер 17 совершил наезд на двоих пешеходов – мужчину и женщину", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что граждане переходили улицу по регулируемому пешеходному переходу, однако проигнорировали п. 20 ПДД – в нем говорится, что пешеходам следует пропускать авто с включенными мигалками.
Женщину доставили в больницу для обследования – она получила незначительную травму, ее спутник не пострадал.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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Женщину доставили в больницу для обследования – она получила незначительную травму, ее спутник не пострадал.
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Архив (ЧП)