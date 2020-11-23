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Смерть Романа Бондаренко: журналист Екатерина Борисевич по-прежнему в СИЗО КГБ
23.11.2020 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 ноя - Sputnik. Фигурант уголовного дела о разглашении информации о медицинском освидетельствовании умершего Романа Бондаренко журналист Екатерина Борисевич по-прежнему находится в СИЗО КГБ, сообщила Sputnik главный редактор TUT.by Марина Золотова.
© Sputnik / Виктор Толочко
В минувший четверг Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении врача, который подозревается в том, что сообщил интернет-ресурсу (TUT.BY) сведения о результатах медицинского освидетельствования погибшего минчанина. В деле есть два подозреваемых: доктор и сотрудница портала TUT.BY Екатерина Борисевич. В четверг вечером они были задержаны.
"У нее статус подозреваемой по делу. Она по-прежнему находится в СИЗО КГБ. Информации о том, предъявлено ли Кате (Екатерине Борисевич - Sputnik) обвинение, у нас нет", - сообщила в понедельник Золотова.
По ее словам, коллеги все время с момента задержания дежурят возле СИЗО КГБ: отдать передачу или занять очередь, чтобы адвокат мог попасть к подозреваемой.
Золотова назвала "кошмаром" ситуацию с задержанием Екатерины Борисевич. "В связи со смертью романа Бондаренко еще никто не задержан, а по этому делу - два человека", - сказала собеседник Sputnik.
Как ранее сообщало агентство, в Генпрокуратуре отметили, что в соответствии с материалами уголовного дела, подозреваемый в разглашении медицинской информации о романе Бондаренко "вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (TUT.BY)".
В сообщении Генеральной прокуратуры говорится, что "деяния названных лиц повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям".
Екатерина Борисевич - известный белорусский журналист, которая пишет на криминальную и социальную тематику, в разные годы входила в журналистские пулы Генеральной прокуратуры Беларуси, МВД РБ, Следственного комитета.
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Коллеги подозреваемой занимают очередь в "американку", чтобы туда смог попасть адвокат и принести передачи.
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