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Смерть Романа Бондаренко: журналист Екатерина Борисевич по-прежнему в СИЗО КГБ

23.11.2020 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя - Sputnik. Фигурант уголовного дела о разглашении информации о медицинском освидетельствовании умершего Романа Бондаренко журналист Екатерина Борисевич по-прежнему находится в СИЗО КГБ, сообщила Sputnik главный редактор TUT.by Марина Золотова.

© Sputnik / Виктор Толочко
Смерть Романа Бондаренко: Генпрокуратура возбудила дело против врача БСМП

В минувший четверг Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении врача, который подозревается в том, что сообщил интернет-ресурсу (TUT.BY) сведения о результатах медицинского освидетельствования погибшего минчанина. В деле есть два подозреваемых: доктор и сотрудница портала TUT.BY Екатерина Борисевич. В четверг вечером они были задержаны.

"У нее статус подозреваемой по делу. Она по-прежнему находится в СИЗО КГБ. Информации о том, предъявлено ли Кате (Екатерине Борисевич - Sputnik) обвинение, у нас нет", - сообщила в понедельник Золотова.

По ее словам, коллеги все время с момента задержания дежурят возле СИЗО КГБ: отдать передачу или занять очередь, чтобы адвокат мог попасть к подозреваемой.

Золотова назвала "кошмаром" ситуацию с задержанием Екатерины Борисевич. "В связи со смертью романа Бондаренко еще никто не задержан, а по этому делу - два человека", - сказала собеседник Sputnik.

Как ранее сообщало агентство, в Генпрокуратуре отметили, что в соответствии с материалами уголовного дела, подозреваемый в разглашении медицинской информации о романе Бондаренко "вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (TUT.BY)".

В сообщении Генеральной прокуратуры говорится, что "деяния названных лиц повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям".

Екатерина Борисевич - известный белорусский журналист, которая пишет на криминальную и социальную тематику, в разные годы входила в журналистские пулы Генеральной прокуратуры Беларуси, МВД РБ, Следственного комитета.

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Теги: Минск
 
 
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Коллеги подозреваемой занимают очередь в "американку", чтобы туда смог попасть адвокат и принести передачи.
 
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