ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный госпитализирован с тяжелыми травмами

23.11.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский актер Павел Прилучный обратился за помощью в одну из больниц Москвы: СМИ сообщают о многочисленных травмах головы и тяжелом состоянии знаменитости.

© Sputnik / Евгений Одиноков
Старшая дочь Веры Глаголевой попала в серьезное ДТП

Актер сериалов "Мажор" и "Закрытая школа" обратился к медикам московской больницы по приезду  из Калининграда. После осмотра звезды врачи настояли на срочной госпитализации.

Павел Прилучный попал в больницу с многочисленными травмами головы и переломом лицевых костей. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.

По предположению СМИ, на Прилучного напали неизвестные, но официального подтверждения данной информации пока нет.

В настоящее время полиция проводит расследование по делу актера. Сам Прилучный запутался в показаниях: изначально он рассказал о неудачном падении, а позже признался, что на него напали неизвестные. По результатам медицинской экспертизы, следов алкоголя в крови знаменитости не обнаружено.

Читайте также:

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предположению ряда СМИ, актер российских телесериалов попал в больницу после избиения неизвестными.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Смерть Романа Бондаренко: журналист Екатерина Борисевич по-прежнему в СИЗО КГБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика