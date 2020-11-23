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Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный госпитализирован с тяжелыми травмами
23.11.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский актер Павел Прилучный обратился за помощью в одну из больниц Москвы: СМИ сообщают о многочисленных травмах головы и тяжелом состоянии знаменитости.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Актер сериалов "Мажор" и "Закрытая школа" обратился к медикам московской больницы по приезду из Калининграда. После осмотра звезды врачи настояли на срочной госпитализации.
Павел Прилучный попал в больницу с многочисленными травмами головы и переломом лицевых костей. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.
По предположению СМИ, на Прилучного напали неизвестные, но официального подтверждения данной информации пока нет.
В настоящее время полиция проводит расследование по делу актера. Сам Прилучный запутался в показаниях: изначально он рассказал о неудачном падении, а позже признался, что на него напали неизвестные. По результатам медицинской экспертизы, следов алкоголя в крови знаменитости не обнаружено.
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По предположению ряда СМИ, актер российских телесериалов попал в больницу после избиения неизвестными.
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