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В Пинском районе во время рыбалки 57-летний мужчина выпал из лодки и утонул
Источник материала: Tut.by
21 ноября на водоеме в Пинском районе утонул 57-летний рыбак, сообщили TUT.BY в областном совете ОСВОДа.
Мужчина рыбачил с лодки с товарищем вблизи деревни Березцы. В какой-то момент он упал в воду и пошел ко дну. Коллега сразу обратился к спасателям. Около 22.00 тело мужчины обнаружили водолазы МЧС. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи.
В ОСВОДе подчеркнули, что погибший рыбачил из лодки без спасательного жилета, что является грубым нарушением техники безопасности.
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Архив (ЧП)