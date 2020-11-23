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В Пинском районе во время рыбалки 57-летний мужчина выпал из лодки и утонул

23.11.2020 11:15 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 ноября на водоеме в Пинском районе утонул 57-летний рыбак, сообщили TUT.BY в областном совете ОСВОДа.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: vk.com/angel_search

Мужчина рыбачил с лодки с товарищем вблизи деревни Березцы. В какой-то момент он упал в воду и пошел ко дну. Коллега сразу обратился к спасателям. Около 22.00 тело мужчины обнаружили водолазы МЧС. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи.

В ОСВОДе подчеркнули, что погибший рыбачил из лодки без спасательного жилета, что является грубым нарушением техники безопасности.

 
 
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