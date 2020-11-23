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Разбивший пять машин возле здания милиции гроднененец попался на наркотиках

23.11.2020 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 23 ноя – Sputnik. Жителя Гродно, который в начале ноября битой разбил несколько машин возле здания Октябрьского РОВД, взяли под стражу. Причиной этого стал тот факт, что во время обыска у обвиняемого нашли особо опасный психотроп.

Как сообщает СК Беларуси, в доме 37-летнего мужчины, который 3 ноября разбил пять машин возле здания милиции и стал фигурантом уголовного дела за хулиганство, проводился обыск. Следователи обнаружили сверток с веществом растительного происхождения и два корпуса ручек с нагаром. Экспертиза показала, что найденное вещество – смесь особо опасных психотропных веществ, употребляют его путем курения. На корпусах ручек обнаружены следы данного психотропа.

YouTube/ УВД Гродно
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В отношении мужчины возбудили второе уголовное дело – за незаконный оборот психотропных веществ (ч.1 ст.328 УК Беларуси). Обвиняемого взяли под стражу.

Погром на неохраняемой стоянке возле Октябрьского РОВД в Гродно вооруженный битой гродненец утроил в ночь на 3 ноября. Сотрудникам милиции он пояснил, что перед этим выпивал и читал новости, содержание которых заставило пойти к зданию милиции и разбить пять машин. Кому принадлежали пострадавшие от биты машины, правоохранители не уточняли. В СК уточняют, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Как ранее писал Sputnik, похожий инцидент похожий инцидент произошел возле этого же здания милиции 16 сентября. Тогда 44-летний мужчина повредил служебную машину сотрудников милиции камнем. В отношении его также было возбуждено уголовное дело за хулиганство.

В ночь на 20 ноября в Гродно произошел инцидент, который правоохранители расценили как акт терроризма. На стоянке в жилом микрорайоне неизвестные повредили автомобиль действующего сотрудника милиции, которого ранее оппозиционные ресурсы внесли в "черные списки". Машина силовика получила повреждения из-за взрыва, пострадали еще три припаркованных рядом авто. Первоначально СК возбудил дело о поджоге, но генеральный прокурор поручил переквалифицировать на ч. 1 ст. 289 УК Беларуси как акт терроризма.

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Теги: Гродно
 
 
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Опасный психотроп у разбившего машины мужчины нашли дома во время обыска, после чего его взяли под стражу.
 
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