|
Разбивший пять машин возле здания милиции гроднененец попался на наркотиках
23.11.2020 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 23 ноя – Sputnik. Жителя Гродно, который в начале ноября битой разбил несколько машин возле здания Октябрьского РОВД, взяли под стражу. Причиной этого стал тот факт, что во время обыска у обвиняемого нашли особо опасный психотроп.
Как сообщает СК Беларуси, в доме 37-летнего мужчины, который 3 ноября
В отношении мужчины возбудили второе уголовное дело – за незаконный оборот психотропных веществ (ч.1 ст.328 УК Беларуси). Обвиняемого взяли под стражу.
Погром на неохраняемой стоянке возле Октябрьского РОВД в Гродно вооруженный битой гродненец утроил в ночь на 3 ноября. Сотрудникам милиции он пояснил, что перед этим выпивал и читал новости, содержание которых заставило пойти к зданию милиции и разбить пять машин. Кому принадлежали пострадавшие от биты машины, правоохранители не уточняли. В СК уточняют, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Как ранее писал Sputnik, похожий инцидент похожий инцидент произошел возле этого же здания милиции 16 сентября. Тогда 44-летний мужчина повредил служебную машину сотрудников милиции камнем. В отношении его также было возбуждено уголовное дело за хулиганство.
В ночь на 20 ноября в Гродно произошел инцидент, который правоохранители расценили как акт терроризма. На стоянке в жилом микрорайоне неизвестные
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опасный психотроп у разбившего машины мужчины нашли дома во время обыска, после чего его взяли под стражу.
|
Архив (ЧП)