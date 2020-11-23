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МВД Беларуси: на акциях протеста 22 ноября задержаны 345 человек

23.11.2020 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя – Sputnik. В воскресенье, 22 ноября, в Беларуси за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 345 человек, сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Они водворены в места содержания до рассмотрения дел по административным правонарушениям в суде. По фактам активного сопротивления сотрудникам милиции и блокировки движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства.

В МВД отметили, что акции не нашли поддержки у населения, лишь в различных районах Минска протестующие собирались группами. Некоторые вели себя агрессивно, были в состоянии алкогольного опьянения и, несмотря на неоднократные предупреждения о соблюдении правопорядка, блокировали дороги. Наиболее активных протестующих, оказавших сопротивление милиционерам, задерживали. Применялись и спецсредства.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Наиболее активных нарушителей общественного порядка, оказывавших сопротивление милиционерам, задерживали  с применением спецсредств.
 
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