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МВД Беларуси: на акциях протеста 22 ноября задержаны 345 человек
23.11.2020 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 ноя – Sputnik. В воскресенье, 22 ноября, в Беларуси за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 345 человек, сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
Они водворены в места содержания до рассмотрения дел по административным правонарушениям в суде. По фактам активного сопротивления сотрудникам милиции и блокировки движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства.
В МВД отметили, что акции не нашли поддержки у населения, лишь в различных районах Минска протестующие собирались группами. Некоторые вели себя агрессивно, были в состоянии алкогольного опьянения и, несмотря на неоднократные предупреждения о соблюдении правопорядка, блокировали дороги. Наиболее активных протестующих, оказавших сопротивление милиционерам, задерживали. Применялись и спецсредства.
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Наиболее активных нарушителей общественного порядка, оказывавших сопротивление милиционерам, задерживали с применением спецсредств.
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