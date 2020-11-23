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Несколько учеников минской школы еще остаются в больнице с отравлением
23.11.2020 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Шесть учеников столичной школы №61 остаются в детской инфекционной больнице, куда они были доставлены с отравлением, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения.
© Sputnik / Александр Кряжев
Врачи Минского городского центра гигиены устанавливают причину возможного заражения школьников. Создана специальная комиссия, которая выясняет обстоятельства произошедшего. Новых учащихся в больницу за выходные дни не поступало, добавили в Минздраве.
Напомним,
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Массовое отравление произошло в столичной школе №61: медицинская помощь потребовалась более чем 280 ученикам.
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