Несколько учеников минской школы еще остаются в больнице с отравлением

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Шесть учеников столичной школы №61 остаются в детской инфекционной больнице, куда они были доставлены с отравлением, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения.

Врачи Минского городского центра гигиены устанавливают причину возможного заражения школьников. Создана специальная комиссия, которая выясняет обстоятельства произошедшего. Новых учащихся в больницу за выходные дни не поступало, добавили в Минздраве.

Напомним, массовое отравление детей произошло 20 ноября в минской школе №61. За медицинской помощью обратились более 280 детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 336 УК – нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравление людей.

Читайте также: