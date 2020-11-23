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Несколько учеников минской школы еще остаются в больнице с отравлением

23.11.2020 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Шесть учеников столичной школы №61 остаются в детской инфекционной больнице, куда они были доставлены с отравлением, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения.

© Sputnik / Александр Кряжев
Минздрав рассказал о состоянии учеников, отравившихся в школе № 61

Врачи Минского городского центра гигиены устанавливают причину возможного заражения школьников. Создана специальная комиссия, которая выясняет обстоятельства произошедшего. Новых учащихся в больницу за выходные дни не поступало, добавили в Минздраве.

Напомним, массовое отравление детей произошло 20 ноября в минской школе №61. За медицинской помощью обратились более 280 детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 336 УК – нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравление людей.

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Теги: Минск
 
 
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Массовое отравление произошло в столичной школе №61: медицинская помощь потребовалась более чем 280 ученикам.
 
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