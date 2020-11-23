С начала осени в Нисимковичском сельсовете Чечерского района волки загрызли семь собак

Источник материала: Tut.by

В Чечерском районе волки держат в страхе местных жителей. Как сообщает газета «Чечерский вестник», в одном только Нисимковичском сельсовете за три неполных месяца волки задрали семь собак.

В Чечерском районе много малонаселенных деревень расположенных у самых лесов, некоторые находятся у зон отселения и отчуждения, где стрелять хищника нельзя. А потому волки чувствуют себя здесь свободно. Нередко заходят прямо на подворья.

В Бабичах за вечер волки задрали сразу трех собак. В Гацком жертвой незваных гостей стала еще одна дворняга.

По словам председателя Нисимковичского сельсовета Жанны Малиновой, наведываются волки не только в отдаленные деревни. Периодически их можно встретить даже в центре оживленного агрогородка. Недавно здесь прямо на глазах у местных жителей хищник схватил пса и утащил в неизвестном направлении.