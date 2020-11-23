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Дети опоздали на автобус в Ветковском районе и решили пройти пешком 36 км

23.11.2020 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Трое детей опоздали на рейсовый автобус и отправились домой пешком – по трассе им предстояло пройти 36 километров, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Инцидент в Ветковском районе произошел 21 ноября: несовершеннолетних на дороге заметил экипаж ГАИ – они на обочине размахивали фликерами, пытаясь остановить машины.

"Служебный автомобиль подъехал к ребятам, милиционеры познакомились с ними. Оказалось, что старшему 15, младшим – 8 и 9 лет. Были в гостях у бабушки в Ветке, опоздали на последний автобус", – сказали в инспекции.

Там также уточнили, что у детей не было мобильного, поэтому родственникам они позвонить не смогли и решили отправиться в родную деревню пешком.

Милиционеры довезли юных пешеходов до дома: их родители уже начали поиски детей и собирались обращаться в РОВД.

 
Теги: Минск
 
 
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У детей не было мобильного, поэтому родственникам они позвонить не смогли и решили отправиться в родную деревню пешком.
 
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