Дети опоздали на автобус в Ветковском районе и решили пройти пешком 36 км

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Трое детей опоздали на рейсовый автобус и отправились домой пешком – по трассе им предстояло пройти 36 километров, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.

Инцидент в Ветковском районе произошел 21 ноября: несовершеннолетних на дороге заметил экипаж ГАИ – они на обочине размахивали фликерами, пытаясь остановить машины.

"Служебный автомобиль подъехал к ребятам, милиционеры познакомились с ними. Оказалось, что старшему 15, младшим – 8 и 9 лет. Были в гостях у бабушки в Ветке, опоздали на последний автобус", – сказали в инспекции.

Там также уточнили, что у детей не было мобильного, поэтому родственникам они позвонить не смогли и решили отправиться в родную деревню пешком.

Милиционеры довезли юных пешеходов до дома: их родители уже начали поиски детей и собирались обращаться в РОВД.