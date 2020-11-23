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Дело о публичном оскорблении президента Беларуси направлено в суд
23.11.2020 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 ноя - Sputnik. Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело о "приготовлении к массовым беспорядкам" и "публичном оскорблении президента Республики Беларусь", сообщили в генеральной прокуратуре Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Данное уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей Новогрудка.
"Первому обвиняемому инкриминированы приготовление к организации массовых беспорядков и публичное оскорбление Президента Республики Беларусь. Второму вменена иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках," – сообщили Sputnik в понедельник в службе информации прокуратуры Гродненской области.
Согласно материалам дела, обвиняемый в оскорблении президента "14 августа 2020 года в сети Интернет, в одном из чатов мессенджера Viber, разместил сообщения, которые содержали унизительные высказывания в адрес президента Республики Беларусь и негативную оценку его личности, выраженную в неприличной форме".
Он также обвиняется в том, что с июня по 9 августа 2020 года в городском поселке Кореличи, Новогрудке, Дятловском и Лидском районах провел ряд встреч для подбора и подготовки участников незаконных массовых мероприятий.
"В ходе таких встреч он сообщал о планировании на 10 августа 2020 года акций по: повреждению и уничтожению имущества, включая поджог зданий и служебных транспортных средств ОВД Новогрудского и Кореличского райисполкомов; сопротивлению представителям власти с использованием "коктейлей Молотова" и бензопил; блокировке спиленными деревьями автодороги Кореличи-Новогрудок", - сообщили в прокуратуре.
© Photo : ГУНиПТЛ КМ МВД Республики Беларусь
Довести свой умысел до конца обвиняемый не смог, поскольку правоохранительные органы выявили и пресекли его противоправные деяния.
Второй фигурант дела обвиняется в том, что "на встречах по вопросам организации массовых беспорядков доводил информацию о возможности использовать отрезки арматуры и телескопические дубинки, чтобы оказать сопротивление представителям власти и применить к ним насилие".
Ранее избранную к обвиняемым меру пресечения - заключение под стражу - прокурор оставил прежней.
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Фигурантами уголовного дела, которое направлено для рассмотрения в суд, являются два жителя Новогрудка.
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