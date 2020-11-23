Водитель сбил человека в Лидском районе и скрылся с места ДТП

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя - Sputnik. Житель Лидского района получил смертельную травму в результате наезда, подробности рассказали в Следственном комитете Беларуси.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли на обочине дороге неподалеку от Лиды 23 ноября.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа предварительно установила, что 63-летнего местного жителя, который шел по краю проезжей части, смертельно травмировал автомобиль, двигавшийся в попутном направлении. Водитель с места происшествия скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса. В настоящее время личность водителя устанавливается.

УСК по Гродненской области просит тех, кто стал свидетелем ДТП или располагает записью видеорегистратора о произошедших событиях, сообщить об этом по телефону +375 (33) 621-15-35 (круглосуточно).

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