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Водитель сбил человека в Лидском районе и скрылся с места ДТП

23.11.2020 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя - Sputnik. Житель Лидского района получил смертельную травму в результате наезда, подробности рассказали в Следственном комитете Беларуси.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли на обочине дороге неподалеку от Лиды 23 ноября.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа предварительно установила, что 63-летнего местного жителя, который шел по краю проезжей части, смертельно травмировал автомобиль, двигавшийся в попутном направлении. Водитель с места происшествия скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса. В настоящее время личность водителя устанавливается.

УСК по Гродненской области просит тех, кто стал свидетелем ДТП или располагает записью видеорегистратора о произошедших событиях, сообщить об этом по телефону +375 (33) 621-15-35 (круглосуточно).

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Теги: Минск
 
 
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Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли на обочине дороге неподалеку от Лиды 23 ноября.
 
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