ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брат Домрачевой за участие в акции протеста получил штраф

23.11.2020 18:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Брат прославленной белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой Никита за участие в несанкционированной акции протеста получил штраф в размере 20 базовых величин, сообщили Sputnik во суде Фрунзенского района Минска.

© Sputnik / Виктор Толочко
Домрачева обратилась к власти: люди хотят быть услышанными

Судебное заседание, на котором рассматривалось административное дело родного брата Героя Беларуси, состоялось в понедельник 23 ноября. Никита Домрачев обвинялся по ч. 1 ст. 23.34 КоАП – нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Суд признал его виновным и в качестве наказания назначил штраф в размере 20 базовых (540 рублей).

Напомним, Домрачева задержали 11 октября в Минске в районе улицы Зыбицкой, когда он ехал на велосипеде. При этом он получил травмы и был доставлен из РУВД в больницу, откуда вышел на следующий день, отказавшись от госпитализации.

Читайте также:

  • Задержана многократная чемпионка Беларуси по муай-тай и кикбоксингу
  • Суд оштрафовал известного баскетболиста Егора Мещерякова за участие в акции
  • В ГУВД назвали преувеличением рассказ Левченко о содержании на Окрестина

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий брат олимпийской чемпионки должен будет заплатить 540 рублей.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Водитель сбил человека в Лидском районе и скрылся с места ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

23.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика