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Брат Домрачевой за участие в акции протеста получил штраф
23.11.2020 18:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Брат прославленной белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой Никита за участие в несанкционированной акции протеста получил штраф в размере 20 базовых величин, сообщили Sputnik во суде Фрунзенского района Минска.
© Sputnik / Виктор Толочко
Судебное заседание, на котором рассматривалось административное дело родного брата Героя Беларуси, состоялось в понедельник 23 ноября. Никита Домрачев обвинялся по ч. 1 ст. 23.34 КоАП – нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
Суд признал его виновным и в качестве наказания назначил штраф в размере 20 базовых (540 рублей).
Напомним, Домрачева задержали 11 октября в Минске в районе улицы Зыбицкой, когда он ехал на велосипеде. При этом он получил травмы и был доставлен из РУВД в больницу, откуда вышел на следующий день, отказавшись от госпитализации.
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За нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий брат олимпийской чемпионки должен будет заплатить 540 рублей.
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