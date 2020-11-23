Брат Домрачевой за участие в акции протеста получил штраф

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Брат прославленной белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой Никита за участие в несанкционированной акции протеста получил штраф в размере 20 базовых величин, сообщили Sputnik во суде Фрунзенского района Минска.

Судебное заседание, на котором рассматривалось административное дело родного брата Героя Беларуси, состоялось в понедельник 23 ноября. Никита Домрачев обвинялся по ч. 1 ст. 23.34 КоАП – нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Суд признал его виновным и в качестве наказания назначил штраф в размере 20 базовых (540 рублей).

Напомним, Домрачева задержали 11 октября в Минске в районе улицы Зыбицкой, когда он ехал на велосипеде. При этом он получил травмы и был доставлен из РУВД в больницу, откуда вышел на следующий день, отказавшись от госпитализации.

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