Генпрокуратура рассказала, какие жалобы не будет рассматривать

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Жалобы физических и юридических лиц, интересы которых не затрагиваются при проведении процессуальных действий и решений, останутся без рассмотрения, сообщили в понедельник в Генеральной прокуратуре Беларуси.

В ведомстве отметили, что в прокуратуру поступают электронные обращения с просьбой прекратить производства по уголовным делам и освободить людей из-под стражи.

"Согласно законодательству жалобы физических и юридических лиц, чьи интересы не затрагиваются при проведении процессуальных действий и принятии процессуальных решений, остаются без рассмотрения", – пояснили там.

Уголовные дела

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа – после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, снова победил Лукашенко. При разгонах шествий в отношении протестующих силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

В связи с акциями уже возбудили более полутысячи уголовных дел. Кроме того, сейчас Генпрокуратура также проверяет заявления граждан, поданные по фактам применения чрезмерной силы со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Читайте также: