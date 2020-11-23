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Генпрокуратура рассказала, какие жалобы не будет рассматривать
23.11.2020 19:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Жалобы физических и юридических лиц, интересы которых не затрагиваются при проведении процессуальных действий и решений, останутся без рассмотрения, сообщили в понедельник в Генеральной прокуратуре Беларуси.
В ведомстве отметили, что в прокуратуру поступают электронные обращения с просьбой прекратить производства по уголовным делам и освободить людей из-под стражи.
"Согласно законодательству жалобы физических и юридических лиц, чьи интересы не затрагиваются при проведении процессуальных действий и принятии процессуальных решений, остаются без рассмотрения", – пояснили там.
Уголовные дела
Массовые
В связи с акциями уже возбудили более полутысячи уголовных дел. Кроме того, сейчас Генпрокуратура также проверяет заявления граждан, поданные по фактам применения чрезмерной силы со стороны сотрудников правоохранительных органов.
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В ведомство поступает большое количество электронных обращений с просьбой прекратить производства по уголовным делам и освободить людей из-под стражи.
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