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Арсенал времен ВОВ нашли на даче в Витебском районе

24.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Снаряды времен Великой Отечественной войны были найдены в одной из деревень в Витебском районе, сообщило областное управление внутренних дел.

УВД Гомельского облисполкома
Арсенал боеприпасов времен ВОВ нашли в Гомельском районе – видео

Боеприпасы выкопал из земли житель Витебска на своем дачном участке в населенном пункте Белыновичи.

"О своей находке мужчина сообщил в милицию. Прибывшие на место саперы обнаружили 28 снарядов калибром 76 миллиметров, три снаряда калибром 45 миллиметров, два артиллерийских взрывателя", – сказали в УВД.

Взрывоопасные предметы были доставлены на специальный полигон и уничтожены.

В УВД гражданам напомнили, что при обнаружении предметов, похожих на боеприпасы, нужно незамедлительно позвонить в милицию. До прибытия сотрудников правоохранительных органов к находкам ни в коем случае не следует прикасаться, поскольку может произойти взрыв.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Найденные на дачном участке артиллерийские снаряды были доставлены на специальный полигон и уничтожены.
 
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