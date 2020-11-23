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Арсенал времен ВОВ нашли на даче в Витебском районе
24.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Снаряды времен Великой Отечественной войны были найдены в одной из деревень в Витебском районе, сообщило областное управление внутренних дел.
УВД Гомельского облисполкома
Боеприпасы выкопал из земли житель Витебска на своем дачном участке в населенном пункте Белыновичи.
"О своей находке мужчина сообщил в милицию. Прибывшие на место саперы обнаружили 28 снарядов калибром 76 миллиметров, три снаряда калибром 45 миллиметров, два артиллерийских взрывателя", – сказали в УВД.
Взрывоопасные предметы были доставлены на специальный полигон и уничтожены.
В УВД гражданам напомнили, что при обнаружении предметов, похожих на боеприпасы, нужно незамедлительно позвонить в милицию. До прибытия сотрудников правоохранительных органов к находкам ни в коем случае не следует прикасаться, поскольку может произойти взрыв.
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Найденные на дачном участке артиллерийские снаряды были доставлены на специальный полигон и уничтожены.
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