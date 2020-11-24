В Витебском районе мужчина копал землю на даче и натолкнулся на боеприпасы

Источник материала: Tut.by

Дачник нашел на своем участке в деревне под Витебском более 30 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает милиция региона.





Житель Витебска копал землю на своей даче в деревне Белыновичи и увидел металлический предмет, похожий на снаряд.

Мужчина позвонил в милицию, на место приехали саперы. Они нашли на дачном участке 31 артиллерийский снаряд (калибром 76 и 45 мм), два взрывателя, гильзу с капсульной втулкой времен Великой Отечественной войны.

Саперы вывезли боеприпасы в безопасное место и уничтожили.