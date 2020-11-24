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В Витебском районе мужчина копал землю на даче и натолкнулся на боеприпасы
Источник материала: Tut.by
Дачник нашел на своем участке в деревне под Витебском более 30 боеприпасов времен Великой Отечественной войны,
Житель Витебска копал землю на своей даче в деревне Белыновичи и увидел металлический предмет, похожий на снаряд.
Мужчина позвонил в милицию, на место приехали саперы. Они нашли на дачном участке 31 артиллерийский снаряд (калибром 76 и 45 мм), два взрывателя, гильзу с капсульной втулкой времен Великой Отечественной войны.
Саперы вывезли боеприпасы в безопасное место и уничтожили.
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Саперы нашли на дачном участке 31 артиллерийский снаряд (калибром 76 и 45 мм), два взрывателя, гильзу с капсульной втулкой времен Великой Отечественной войны.
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