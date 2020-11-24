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Кафе горело в центре Гомеля – видео
24.11.2020 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Пожар произошел в одном из кафе, расположенном в центре Гомеля на улице Билецкого, об этом рассказали в МЧС области.
Инцидент случился вечером 23 ноября. Спасателям поступила информация о том, что горит подсобное помещение и летняя терраса заведения.
В это время в кафе находилось шесть сотрудников и двое посетителей. Все они были эвакуированы до прибытия подразделений МЧС.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
В результате огнем оказалось повреждено имущество, крыша террасы и окна. Причина, которая привели к возникновению пожара, устанавливается специалистами. Одна из рассматриваемый версий - нарушение правил устройства и монтажа электрического оборудования, аварийный режим работы электрооборудования (холодильной камеры).
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На момент возникновения огня в кафе находились посетители и сотрудники заведения, они успели покинуть помещение до приезда спасателей.
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