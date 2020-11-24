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Квартира горела в многоэтажке в Минске: эвакуированы 13 человек
24.11.2020 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 ноя - Sputnik. Пожар произошел в квартире в 21-этажном жилом доме в Минске, 13 человек были эвакуированы, сообщила пресс-служба МЧС во вторник.
Спасателям 23 ноября в 20:43 от соседей поступило сообщение о дыме в подъезде 21-этажного жилого дома по улице Шугаева, 11 в Минске. Как выяснилось, в коридоре двухкомнатной квартиры на втором этаже произошло возгорание на площади 10 квадратных метра.
© Sputnik / Виктор Толочко
Работники МЧС спасли хозяйку квартиры и ее сожителя. Женщину спасатели обнаружили на балконе горящей комнаты, а мужчина находился в бессознательном состоянии на полу в соседней комнате. Пострадавших госпитализировали с отравлением продуктами горения, ожогами головы и конечностей 1-3 степеней.
Из-за сильного задымления сотрудники МЧС, из рядом расположенных квартир и высших этажей, эвакуировали 15 человек.
Пожар ликвидирован в 21:01. В результате возгорания повреждено имущество в коридоре квартиры на площади 10 квадратных метра, закопчена квартира.
Причина происшествия устанавливается, рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшим мужчиной.
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Сотрудники МЧС спасли хозяйку квартиры и ее сожителя, мужчина находился в бессознательном состоянии.
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