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"Беларуськалий": еще один шахтер отказался выходить на поверхность
24.11.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Во вторник, в 1:30 ночи, машинист горных выемочных машин 4-го рудоуправления ОАО "Беларуськалий" Александр Клезович после рабочей смены отказался выходить на поверхность в знак протеста против репрессий в отношении демонстрантов, сообщает телеграм-канал стачкома предприятия.
"Руководство рудника вместе с военизированным горноспасательным отрядом спустились в шахту. Как мне известно, около 4:30 утра Александра передали медикам и повезли на обследование в больницу", - рассказал Sputnik председатель независимого профсоюза "Беларуськалия" Юрий Захаров.
© Sputnik Анна Иванова
Во вторник Клезович присоединился к стачке и передал свое письмо руководству предприятия, в котором откровенно высказался о задержаниях граждан на акциях протеста, применении сотрудниками милиции спецсредств и
Ранее в знак протеста из шахты на поверхность отказывались подниматься шахтеры
Аресты и увольнения на "Беларуськалии"
© Sputnik Виктор Драчев
В понедельник, 23 ноября, по данным администрации предприятия, было уволено уже 55 работников. В организации причиной назвали прогулы и заявили, что "отказ работников выполнять свои трудовые обязанности в связи с вступлением в "стачку" противоречит национальному и международному законодательству".
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В шахту направили военизированный горноспасательный отряд, который вывел сотрудника наружу. За последние два месяца это четвертый случай на производстве.
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