"Беларуськалий": еще один шахтер отказался выходить на поверхность

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Во вторник, в 1:30 ночи, машинист горных выемочных машин 4-го рудоуправления ОАО "Беларуськалий" Александр Клезович после рабочей смены отказался выходить на поверхность в знак протеста против репрессий в отношении демонстрантов, сообщает телеграм-канал стачкома предприятия.

"Руководство рудника вместе с военизированным горноспасательным отрядом спустились в шахту. Как мне известно, около 4:30 утра Александра передали медикам и повезли на обследование в больницу", - рассказал Sputnik председатель независимого профсоюза "Беларуськалия" Юрий Захаров.

Во вторник Клезович присоединился к стачке и передал свое письмо руководству предприятия, в котором откровенно высказался о задержаниях граждан на акциях протеста, применении сотрудниками милиции спецсредств и смерти активиста Романа Бондаренко.

Ранее в знак протеста из шахты на поверхность отказывались подниматься шахтеры Юрий Корзун , Олег Куделко и Александр Курбан . Они выдвинули ряд политических и экономических требований, среди которых – восстановление на работе уволенных сотрудников, участвовавших в забастовке, снижение давления на независимый профсоюз, увеличение зарплаты, обеспечение рабочих исправным инструментом.

Аресты и увольнения на "Беларуськалии"

Стачечный комитет ОАО "Беларуськалий" объявилв знак протеста против решения Минского областного суда, который 11 сентября признал незаконной стачку, объявленную на предприятии 17 августа. Тогда рабочие требовали признать недействительными прошедшие выборы, их действия привели к частичной остановке "Беларуськалия", однако с 19 августа работы были возобновлены. 21 сентября возле предприятия прошло несанкционированное массовое мероприятие, были22 человека. В данный момент за участие в акциях, по информации стачкома, административный арест отбывают около 20 активистов стачечного движения на "Беларуськалии".

В понедельник, 23 ноября, по данным администрации предприятия, было уволено уже 55 работников. В организации причиной назвали прогулы и заявили, что "отказ работников выполнять свои трудовые обязанности в связи с вступлением в "стачку" противоречит национальному и международному законодательству".

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