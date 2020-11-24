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"Беларуськалий": еще один шахтер отказался выходить на поверхность

24.11.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Во вторник, в 1:30 ночи, машинист горных выемочных машин 4-го рудоуправления ОАО "Беларуськалий" Александр Клезович после рабочей смены отказался выходить на поверхность в знак протеста против репрессий в отношении демонстрантов, сообщает телеграм-канал стачкома предприятия.

"Руководство рудника вместе с военизированным горноспасательным отрядом спустились в шахту. Как мне известно, около 4:30 утра Александра передали медикам и повезли на обследование в больницу", - рассказал Sputnik председатель независимого профсоюза "Беларуськалия" Юрий Захаров.

© Sputnik Анна Иванова
Милиция подтвердила факт задержания лидера стачкома "Беларуськалия" Бокуна

Во вторник Клезович присоединился к стачке и передал свое письмо руководству предприятия, в котором откровенно высказался о задержаниях граждан на акциях протеста, применении сотрудниками милиции спецсредств и смерти активиста Романа Бондаренко.

Ранее в знак протеста из шахты на поверхность отказывались подниматься шахтеры Юрий Корзун, Олег Куделко и Александр Курбан. Они выдвинули ряд политических и экономических требований, среди которых – восстановление на работе уволенных сотрудников, участвовавших в забастовке, снижение давления на независимый профсоюз, увеличение зарплаты, обеспечение рабочих исправным инструментом.

Аресты и увольнения на "Беларуськалии"

© Sputnik Виктор Драчев
"Беларуськалий" уволил еще 6 рабочих за участие в стачке
Стачечный комитет ОАО "Беларуськалий" объявил бессрочную забастовку в знак протеста против решения Минского областного суда, который 11 сентября признал незаконной стачку, объявленную на предприятии 17 августа. Тогда рабочие требовали признать недействительными прошедшие выборы, их действия привели к частичной остановке "Беларуськалия", однако с 19 августа работы были возобновлены. 21 сентября возле предприятия прошло несанкционированное массовое мероприятие, были задержаны 22 человека. В данный момент за участие в акциях, по информации стачкома, административный арест отбывают около 20 активистов стачечного движения на "Беларуськалии".

В понедельник, 23 ноября, по данным администрации предприятия, было уволено уже 55 работников. В организации причиной назвали прогулы и заявили, что "отказ работников выполнять свои трудовые обязанности в связи с вступлением в "стачку" противоречит национальному и международному законодательству".

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Теги: Минск
 
 
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В шахту направили военизированный горноспасательный отряд, который вывел сотрудника наружу. За последние два месяца это четвертый случай на производстве.
 
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