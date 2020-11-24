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Минчанин подвозил друзей на кладбище и попал в смертельное ДТП

24.11.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Перед судом предстанет житель Минска, которого обвиняют в смерти его друга, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.

© Photo : Следственный комитет Беларуси
Водитель сбил человека в Лидском районе и скрылся с места ДТП

Смертельный случай произошел в августе. Как следует из материалов дела, мужчина отдыхал в компании двух друзей, которые попросили его подвезти их на кладбище. Несмотря на нетрезвое состояние, 42-летний водитель сел за руль своего автомобиля Volvo S40 и во время движения по деревне Пережир Пуховичского района не справился с управлением: допустил занос и выехал в кювет, где машина опрокинулась.

В результате аварии один пассажир скончался на месте, второй получил тяжелые травмы.

Следователи пришли к выводу, что причины аварии – управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и превышение скоростного режима в населенном пункте. Против водителя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 Уголовного кодекса Беларуси.

"За нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до 5 лет", - рассказали в Генпрокуратуре.

В настоящий момент обвиняемый находится под стражей. Прокуратура направила уголовное дело в суд Пуховичского района.

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Теги: Минск
 
 
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Следствие установило, что мужчина не справился управлением автомобиля, который в результате выехал в кювет и опрокинулся.
 
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