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Уголовное дело возбуждено за перекрытие дороги в Молодечно
24.11.2020 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Следственный комитет возбудил уголовное дело за перекрытие дороги в Молодечно, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
© Sputnik / Виктор Толочко
Задержаны 28-летний и 34-летний местные жители. В настоящее время с их участием проводятся следственные действия. Устанавливаются другие подозреваемые.
По данным следствия, 21 ноября несколько человек вышли на проезжую часть улицы Великий Гостинец в Молодечно, растянули плакат и спустя несколько минут скрылись. По мнению специалистов, своими действиями задержанные перекрыли движение транспорта.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта) Уголовного кодекса Беларуси. За данное правонарушение грозит наказание до трех лет лишения свободы.
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Задержаны два местных жителя, ведутся поиски остальных подозреваемых. Фигурантам дела может грозить наказание до трех лет лишения свободы.
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