Уголовное дело возбуждено за перекрытие дороги в Молодечно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Следственный комитет возбудил уголовное дело за перекрытие дороги в Молодечно, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Задержаны 28-летний и 34-летний местные жители. В настоящее время с их участием проводятся следственные действия. Устанавливаются другие подозреваемые.

По данным следствия, 21 ноября несколько человек вышли на проезжую часть улицы Великий Гостинец в Молодечно, растянули плакат и спустя несколько минут скрылись. По мнению специалистов, своими действиями задержанные перекрыли движение транспорта.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта) Уголовного кодекса Беларуси. За данное правонарушение грозит наказание до трех лет лишения свободы.

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