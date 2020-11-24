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Сто литров топлива и другие уловки кибермошенников
24.11.2020 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 ноя - Sputnik. В сети создали поддельную страницу компании, на которой пообещали сто литров бесплатного топлива каждому, кто поучаствует в рассылке смс-сообщений.
"ПО "Белоруснефть" такой акции не проводит, информацию обо всех проводимых акциях мы размещаем на официальном сайте azs.belorusneft.by", – отметили в компании.
И попросили белорусов проявлять бдительность, не переходить по ссылкам, которые они получают из неизвестных источников.
Мошенники притворились интернет-магазином
Это далеко не единственный случай за последнее время, когда доверчивых белорусов пытались обмануть в интернете.
В конце октября оперативники управления "К" УВД Миноблисполкома вышли на подозреваемых в хищениях денег с банковских счетов белорусов. Ими оказались двое братьев из Крупского района.
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Парни разработали преступную схему,
Чтобы завлекать пользователей на подставной сайт, братья подыскивали исполнителей, которые изучали объявления на "Куфаре", связывались с потенциальными жертвами через мессенджеры. В результате злоумышленники договаривались об оплате товаров онлайн и под предлогом зачисления аванса пересылали ссылку на фишинговый сайт. Для каждой жертвы бот генерировал свою уникальную ссылку. Введенные потерпевшими реквизиты автоматически отправлялись организаторам.
В итоге мошенники завладели деньгами более 350 потерпевших на общую сумму около 180 тысяч рублей.
Откуда растут ноги киберпреступности?
В МВД одной из главных причин киберпреступности называют беспечность. Кроме того, большинство потенциальных жертв формально относятся к защите и безопасности своих данных и платежных средств.
"Основной причиной совершения киберпреступлений является беспечность граждан и юридических лиц. К сожалению, уровень компьютерной грамотности населения отстает от скорости внедрения новых технологий в нашу повседневную жизнь и финансово-хозяйственную деятельность", – отмечал ВРИО начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Кирилл Вяткин.
По данным СК, чаще всего белорусы страдают от блокировки компьютерной информации от имени правоохранительных органов и от взлома аккаунтов в социальных сетях. В 2019 году следователи рассказывали, что им удается раскрывать такие преступления в 55% случаев.
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Мошенники обещают белорусам 100 литров топлива за пересылку СМС. "Белоруснефть" опровергла свою причастность к обещаниям бесплатного топлива и просит граждан...
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