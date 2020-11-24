Сто литров топлива и другие уловки кибермошенников

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя - Sputnik. В сети создали поддельную страницу компании, на которой пообещали сто литров бесплатного топлива каждому, кто поучаствует в рассылке смс-сообщений.

"ПО "Белоруснефть" такой акции не проводит, информацию обо всех проводимых акциях мы размещаем на официальном сайте azs.belorusneft.by", – отметили в компании.

И попросили белорусов проявлять бдительность, не переходить по ссылкам, которые они получают из неизвестных источников.

Мошенники притворились интернет-магазином

Это далеко не единственный случай за последнее время, когда доверчивых белорусов пытались обмануть в интернете.

В конце октября оперативники управления "К" УВД Миноблисполкома вышли на подозреваемых в хищениях денег с банковских счетов белорусов. Ими оказались двое братьев из Крупского района.

Парни разработали преступную схему, используя известный бренд одной из интернет-площадок, и создали ее фишинговую копию с похожим доменом.

Чтобы завлекать пользователей на подставной сайт, братья подыскивали исполнителей, которые изучали объявления на "Куфаре", связывались с потенциальными жертвами через мессенджеры. В результате злоумышленники договаривались об оплате товаров онлайн и под предлогом зачисления аванса пересылали ссылку на фишинговый сайт. Для каждой жертвы бот генерировал свою уникальную ссылку. Введенные потерпевшими реквизиты автоматически отправлялись организаторам.

В итоге мошенники завладели деньгами более 350 потерпевших на общую сумму около 180 тысяч рублей.

Откуда растут ноги киберпреступности?

В МВД одной из главных причин киберпреступности называют беспечность. Кроме того, большинство потенциальных жертв формально относятся к защите и безопасности своих данных и платежных средств.

"Основной причиной совершения киберпреступлений является беспечность граждан и юридических лиц. К сожалению, уровень компьютерной грамотности населения отстает от скорости внедрения новых технологий в нашу повседневную жизнь и финансово-хозяйственную деятельность", – отмечал ВРИО начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Кирилл Вяткин.

По данным СК, чаще всего белорусы страдают от блокировки компьютерной информации от имени правоохранительных органов и от взлома аккаунтов в социальных сетях. В 2019 году следователи рассказывали, что им удается раскрывать такие преступления в 55% случаев.

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