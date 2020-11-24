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Иностранца будут судить в Минске за убийство белорусского мальчика

24.11.2020 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Иностранный гражданин, который обвиняется в убийстве ребенка, предстанет перед столичным судом, об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

© Pixabay
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Как было установлено, последние несколько лет мужчина находился в браке с белоруской. Согласно материалам дела, на фоне личной неприязни неоднократно избивал ее двух детей – 7-летнего мальчика и 8-летнюю девочку.

В мае, находясь дома, мужчина нанес не менее 15 ударов пасынку, в результате которых ребенок скончался на месте от травматического шока. Свидетелем преступления стала сестра погибшего ребенка.

В отношении иностранного гражданина возбуждены уголовные дела: ему инкриминированы истязание заведомо малолетних (ч.2 ст.154 УК РБ), а также убийство заведомо малолетнего, в беспомощном состоянии, с особой жестокостью (пункты 2 и 6 ч.2 ст.139 УК РБ).

Мужчина и его белорусская супруга лишены родительских прав в отношении 8-летней дочери и других детей.

Иностранец помещен под стражу. Генеральная прокуратура завершила предварительное расследование и направила уголовное дело для рассмотрения в Минский городской суд.

Халатность и увольнения

Во время расследования была проведена проверка работы должностных лиц системы образования, милиции и медицины. Некоторые сотрудники были уволены, остальные привлечены к дисциплинарной ответственности.

© Photo : СК РБ
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Было установлено, что истязание детей продолжалось с 1 ноября 2019 года по 22 мая 2020 года. Мужчина избивал пасынков, нанося удары по разным частям тела, в том числе жизненно важным.

Во время расследования прокурорские работники вскрыли факты фиктивного обследования детей в поликлинике. Медики не проводили визуального осмотра пострадавших детей, в то время как в карту помещались документы о проведенном медицинском осмотре.

Обнаружены признаки халатности в работе педагогов. Во время опроса мать пострадавших детей сообщила, что их посещали на дому лишь однажды.

"Установлены упущения и в работе участкового инспектора милиции, к служебным обязанностям которого среди иных отнесены выявление семей, в которых дети находятся в социально опасном положении, и сообщение об этом в территориальные ИДН, КДН, управление образования", - сообщили в Генпрокуратуре.

Прокуратура пришла к выводу, что все нарушения в совокупности не позволили своевременно выявить семейное неблагополучие.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Мужчина находился в браке с белоруской и периодически избивал двух ее маленьких детей, в настоящее время они оба лишены родительских прав.
 
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