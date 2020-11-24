КГБ завершил расследование уголовного дела Бабарико

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Следственным управлением КГБ окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк", сообщили в КГБ.

"Организатору преступной деятельности, бывшему председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса", – сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Комитета государственной безопасности.

Там уточнили, что он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235, – получении взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации ("отмывании") средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно.

По данным КГБ, заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 (получение взятки) УК Беларусь.

Учредителю ООО "Активлизинг" Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 431 (дача взятки в крупном размере).

Фигуранты дела и их адвокаты начали знакомиться с материалами дела.

"Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Виктора Бабарико", – сообщили в КГБ.

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