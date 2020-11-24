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Применили табельное оружие: бешеная лиса всполошила деревню под Хойниками
24.11.2020 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 ноя - Sputnik. Сотрудникам милиции пришлось пристрелить агрессивную красношерстную лисицу, которая забежала на подворье в деревне Судково в Хойникском районе, сообщили в УВД Гомельской области.
В милицию обратился напуганный поведением рыжей хищницы 82-летний местный житель. Прибежавшая из лесу агрессивная лисица, забилась в хозпостройку и напугала не только пожилого хозяина подворья и его соседей.
© Pixabay ilyessuti
"Приехав по адресу и опросив мужчину, правоохранители приняли решение обезвредить животное при помощи огнестрельного оружия", - рассказали Sputnik во вторник в областном УВД.
По словам милиционеров, подозрительное животное было передано работникам ветеринарной станции для проведения исследования на бешенство.
Старая проблема
Случаи бешенства в Беларуси регистрируются среди животных всех категорий - диких, домашних и сельскохозяйственных. По данным ветеринарных служб, каждый год число выявленных случаев бешенства в стране сокращается - в среднем эта цифра в год составляет 500 случаев бешенства. "Были годы, когда число случаев выявленного бешенства среди диких и сельскохозяйственных животных в Беларуси превышала этот показатель в разы", - рассказали Sputnik ветеринары.
По их словам, самыми активными распространителями бешенства среди диких животных в Беларуси являются красношерстные лисицы, волки и енотовидные собаки.
© Sputnik / Марина Серебрякова
"Около 20 лет назад даже было принято решение отнести волков и лисиц к разряду вредных животных и снять ограничение на их добычу", - сказали собеседники агентства.
Они пояснили, что опасность красношерстных лисиц как резервуаров рабической инфекции состоит том, что они утрачивают чувство опасности, забегают на подворья, на фермы и могут заразить домашних животных, крупный рогатый скот. "Ситуация в Хойникском районе - типичная для поведения больного бешенством животного", - сказали ветеринары.
Вместе с тем ни отметили, что не меньшей проблемой является и бешенство домашних животных - котов и собак, "Каждый год к медикам обращаются тысячи взрослых и детей, которых покусали или поцарапали собаки или кошки, чтобы сделать анализы", - сказали ветеринары.
Бешенство – это абсолютно смертельное заболевание. Единственным эффективным средством профилактики является своевременное оказание антирабической помощи лицам, пострадавшим от контакта с животным, в том числе проведение иммунизации против бешенства.
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Лисы, волки и енотовидные собаки, как правило, являются самыми активными переносчиками бешенства в дикой природе.
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