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Применили табельное оружие: бешеная лиса всполошила деревню под Хойниками

24.11.2020 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя - Sputnik. Сотрудникам милиции пришлось пристрелить агрессивную красношерстную лисицу, которая забежала на подворье в деревне Судково в Хойникском районе, сообщили в УВД Гомельской области.

В милицию обратился напуганный поведением рыжей хищницы 82-летний местный житель. Прибежавшая из лесу агрессивная лисица, забилась в хозпостройку и напугала не только пожилого хозяина подворья и его соседей.

© Pixabay ilyessuti
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"Приехав по адресу и опросив мужчину, правоохранители приняли решение обезвредить животное при помощи огнестрельного оружия", - рассказали Sputnik во вторник в областном УВД.

По словам милиционеров, подозрительное животное было передано работникам ветеринарной станции для проведения исследования на бешенство.

Старая проблема

Случаи бешенства в Беларуси регистрируются среди животных всех категорий - диких, домашних и сельскохозяйственных. По данным ветеринарных служб, каждый год число выявленных случаев бешенства в стране сокращается - в среднем эта цифра в год составляет 500 случаев бешенства. "Были годы, когда число случаев выявленного бешенства среди диких и сельскохозяйственных животных в Беларуси превышала этот показатель в разы", - рассказали Sputnik ветеринары.

По их словам, самыми активными распространителями бешенства среди диких животных в Беларуси являются красношерстные лисицы, волки и енотовидные собаки.

© Sputnik / Марина Серебрякова
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"Около 20 лет назад даже было принято решение отнести волков и лисиц к разряду вредных животных и снять ограничение на их добычу", - сказали собеседники агентства.

Они пояснили, что опасность красношерстных лисиц как резервуаров рабической инфекции состоит том, что они утрачивают чувство опасности, забегают на подворья, на фермы и могут заразить домашних животных, крупный рогатый скот. "Ситуация в Хойникском районе - типичная для поведения больного бешенством животного", - сказали ветеринары.

Вместе с тем ни отметили, что не меньшей проблемой является и бешенство домашних животных - котов и собак, "Каждый год к медикам обращаются тысячи взрослых и детей, которых покусали или поцарапали собаки или кошки, чтобы сделать анализы", - сказали ветеринары.

Бешенство – это абсолютно смертельное заболевание. Единственным эффективным средством профилактики является своевременное оказание антирабической помощи лицам, пострадавшим от контакта с животным, в том числе проведение иммунизации против бешенства.

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Теги: Минск
 
 
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Лисы, волки и енотовидные собаки, как правило, являются самыми активными переносчиками бешенства в дикой природе.
 
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