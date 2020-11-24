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"Железо" для компьютеров на 30 тысяч евро нашли на границе у литовца

24.11.2020 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 24 ноя – Sputnik. Гродненские сотрудники таможни предотвратили незаконный ввоз контрабандных комплектующих для компьютеров стоимостью более 90 тысяч рублей из Литвы на территорию ЕАЭС.

Как сообщают в Гродненской региональной таможне, дорогостоящий товар, о котором водитель микроавтобуса не сообщил сотрудникам таможни, обнаружили среди пищевых добавок, которые по документам литовский перевозчик перемещал в адрес российского получателя.

Микроавтобус Volkswagen следовал из Литвы через пункт пропуска "Котловка".

Таможенники обнаружили коробки с планками оперативной памяти для компьютеров и SSD-дисками общим количеством 800 штук.

Гродненская региональная таможня начала административный процесс по данному факту. На денежные средства фирмы-перевозчика наложен арест в размере 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.

 
Теги: Гродно
 
 
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По документам, в микроавтобусе перевозились пищевые добавки, но между коробками таможенники нашли компьютерные комплектующие.
 
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