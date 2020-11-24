"Железо" для компьютеров на 30 тысяч евро нашли на границе у литовца

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 24 ноя – Sputnik. Гродненские сотрудники таможни предотвратили незаконный ввоз контрабандных комплектующих для компьютеров стоимостью более 90 тысяч рублей из Литвы на территорию ЕАЭС.

Как сообщают в Гродненской региональной таможне, дорогостоящий товар, о котором водитель микроавтобуса не сообщил сотрудникам таможни, обнаружили среди пищевых добавок, которые по документам литовский перевозчик перемещал в адрес российского получателя.

Микроавтобус Volkswagen следовал из Литвы через пункт пропуска "Котловка".

Таможенники обнаружили коробки с планками оперативной памяти для компьютеров и SSD-дисками общим количеством 800 штук.

Гродненская региональная таможня начала административный процесс по данному факту. На денежные средства фирмы-перевозчика наложен арест в размере 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.