|
"Железо" для компьютеров на 30 тысяч евро нашли на границе у литовца
24.11.2020 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 24 ноя – Sputnik. Гродненские сотрудники таможни предотвратили незаконный ввоз контрабандных комплектующих для компьютеров стоимостью более 90 тысяч рублей из Литвы на территорию ЕАЭС.
Как сообщают в Гродненской региональной таможне, дорогостоящий товар, о котором водитель микроавтобуса не сообщил сотрудникам таможни, обнаружили среди пищевых добавок, которые по документам литовский перевозчик перемещал в адрес российского получателя.
Микроавтобус Volkswagen следовал из Литвы через пункт пропуска "Котловка".
Таможенники обнаружили коробки с планками оперативной памяти для компьютеров и SSD-дисками общим количеством 800 штук.
Гродненская региональная таможня начала административный процесс по данному факту. На денежные средства фирмы-перевозчика наложен арест в размере 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По документам, в микроавтобусе перевозились пищевые добавки, но между коробками таможенники нашли компьютерные комплектующие.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)