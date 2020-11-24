Мужчина хотел попасть в квартиру через окно 4-го этажа, сорвался и разбился

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 24 ноя – Sputnik. Мужчина пытался через окно попасть в собственную квартиру на четвертом этаже многоэтажки, сорвался и разбился насмерть.

Несчастный случай произошел в одном из спальных районов Гродно вечером 22 ноября. По рассказам соседей погибшего, все произошло поле девяти часов вечера – примерно в это время его видели живым. Гражданин стоял у подъезда дома по улице Кремко с пиццей в руках. Соседи предполагают, что мужчина забыл ключи. Он попытался забраться в собственную квартиру через окно из общего коридора в окно ванной комнаты – в угловом подъезде они расположены друг от друга на расстоянии около метра.

В результате гродненец сорвался и упал на козырек подъезда. Известно, что погибшему 49 лет. У него осталось четверо детей. Соседи говорят, погибший был хорошим отцом, семьянином, вел активный образ жизни.

Что говорят в СК

Как сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская, следственно-оперативная группа установила, что погибший вечером 22 ноября пришел домой выпившим, поссорился с женой, которая выгнала его из квартиры.

Мужчина открыл окно на четвертом этаже лестничной площадки, встал на подоконник и начал наносить удары ногой в окно ванной комнаты своей квартиры.

"В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал на козырек подъезда. Увидев произошедшее, две несовершеннолетние девушки вызвали скорую, однако от полученных травм мужчина скончался на месте", – говорит Трушинская.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили членов семьи погибшего и очевидцев, назначили ряд необходимых исследований. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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