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ЧП в Петербурге: мужчина взял в заложники шестерых детей
24.11.2020 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Мужчина взял в заложники своих шестерых детей в Санкт-Петербурге, сообщает во вторник
Инцидент произошел в районе Колпино. В полицию обратилась супруга злоумышленника, сообщив, что он не пустил ее в квартиру и стал угрожать расправой над детьми. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пока россиянин не выдвинул требований.
Сообщается, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, ранее состоял на учете в психдиспансере. В последнее время семья испытывала серьезные финансовые проблемы, приводит агентство информацию представителя районных органов власти.
Информации о состоянии детей пока нет. Известно, что самому старшему ребенку – 15 лет, младшему – три года.
Полиция оцепила дом, где находятся заложники, подъезды во двор патрулируют сотрудник ДПС. На место уже выехал глава района и психологи для помощи в переговорах.
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Житель района Колпино закрылся в своей квартире и начал угрожать детям, самому младшему ребенку – три года.
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