ЧП в Петербурге: мужчина взял в заложники шестерых детей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Мужчина взял в заложники своих шестерых детей в Санкт-Петербурге, сообщает во вторник РИА Новости .

Инцидент произошел в районе Колпино. В полицию обратилась супруга злоумышленника, сообщив, что он не пустил ее в квартиру и стал угрожать расправой над детьми. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пока россиянин не выдвинул требований.

Сообщается, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, ранее состоял на учете в психдиспансере. В последнее время семья испытывала серьезные финансовые проблемы, приводит агентство информацию представителя районных органов власти.

Информации о состоянии детей пока нет. Известно, что самому старшему ребенку – 15 лет, младшему – три года.

Полиция оцепила дом, где находятся заложники, подъезды во двор патрулируют сотрудник ДПС. На место уже выехал глава района и психологи для помощи в переговорах.

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