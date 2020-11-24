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Пограничники в "Мокранах" нашли в автопоезде патроны Parabellum

25.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Сотрудники Брестской пограничной группы нашли в прибывшем в Беларусь автопоезде коробку с боевыми патронами, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

YouTube / Таможенные органы
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Инцидент произошел во вторник 24 ноября в пункте пропуска Мокраны на белорусско-украинской границе.

"При осмотре грузовика в одном из транспортируемых авто брестские пограничники обнаружили боеприпасы", – сказали в ГПК.

Там также уточнили, что автопоезд вез легковые машины во Львов – под водительским сидением одной из них находились 17 патронов марки Parabellum. 

Боеприпасы пограничники передали сотрудникам Малоритского РОВД, сейчас по факту проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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Боеприпасы пограничники передали сотрудникам Малоритского РОВД, сейчас по факту проводится проверка.
 
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