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Пограничники в "Мокранах" нашли в автопоезде патроны Parabellum
25.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Сотрудники Брестской пограничной группы нашли в прибывшем в Беларусь автопоезде коробку с боевыми патронами, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Инцидент произошел во вторник 24 ноября в пункте пропуска Мокраны на белорусско-украинской границе.
"При осмотре грузовика в одном из транспортируемых авто брестские пограничники обнаружили боеприпасы", – сказали в ГПК.
Там также уточнили, что автопоезд вез легковые машины во Львов – под водительским сидением одной из них находились 17 патронов марки Parabellum.
Боеприпасы пограничники передали сотрудникам Малоритского РОВД, сейчас по факту проводится проверка.
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Боеприпасы пограничники передали сотрудникам Малоритского РОВД, сейчас по факту проводится проверка.
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