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Машина вылетела к монументу на Площади Победы, перевернулась и загорелась

25.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Легковой автомобиль протаранил ограждение на Площади Победы в Минске и загорелся, сообщили Sputnik очевидцы.

Авария в центре белорусской столицы произошла вечером во вторник 24 ноября.

По предварительной информации, Toyota RAV 4 снесла металлическое ограждение у площади и перевернулась у монумента, после этого авто загорелось. Тушить кроссовер пытались очевидцы ДТП, затем на место происшествия прибыли пожарные.

По данным Минского городского управления МЧС, возгорание было ликвидировано в 21:49. В ДТП пострадал водитель - его скорая забрала в больницу.

В настоящее время на месте аварии работают медики, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.

 
Теги: Минск
 
 
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Авто снесло металлическое ограждение у площади и перевернулось у монумента, после этого машина загорелась.
 
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