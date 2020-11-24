Машина вылетела к монументу на Площади Победы, перевернулась и загорелась

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Легковой автомобиль протаранил ограждение на Площади Победы в Минске и загорелся, сообщили Sputnik очевидцы.

Авария в центре белорусской столицы произошла вечером во вторник 24 ноября.

По предварительной информации, Toyota RAV 4 снесла металлическое ограждение у площади и перевернулась у монумента, после этого авто загорелось. Тушить кроссовер пытались очевидцы ДТП, затем на место происшествия прибыли пожарные.

По данным Минского городского управления МЧС, возгорание было ликвидировано в 21:49. В ДТП пострадал водитель - его скорая забрала в больницу.

В настоящее время на месте аварии работают медики, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.